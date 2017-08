HAPBWA invita a conferencia de asesoría integral para mujeres en Orlando

Mujeres en Transición es una conferencia que se presenta cada año con el propósito de fortalecer a las mujeres hispanas por medio de paneles educativos dirigidos por profesionales expertos en varios temas, a la misma vez que se crean conexiones profesionales y de negocios.

Este año su tema es ‘Asegura tu futuro’, y expertos financieros darán consejos de cómo organizar la economía personal, entre otros temas.

Algunos de los panelistas del segmento ‘Haciéndola bien desde un principio’ asistieron a una conferencia de prensa en el National Entrepeneur Center, en Orlando, y adelantaron un poco de los segmentos que se tendrán durante la conferencia de mujeres que se realizará el 9 de septiembre en Disney´s Contemporary Resort.

“Mis padres me enseñaron que de cada dólar que tenía debía ahorrar una parte. En aquel momento no me daba cuenta que eso se iba a convertir en mi base financiera que me ayudó a sobrevivir diferentes etapas en mi vida y de eso ya tendremos oportunidad de hablar en la conferencia”, señaló Mercedes McCall, gerente de ventas de de Sunshine Bank, quien invitó al público al evento, en el que ella hablará sobre cómo iniciar el “éxito financiero”.

Ante la constante llegada de familias y damas a la Florida, la Asociación de Mujeres Hispanas Profesionales y de Negocios (HAPBWA, por sus siglas en inglés) se dio a la tarea de crear un evento donde se pueda hablar de asistencia y apoyo para estas mujeres que enfrentan un nuevo idioma y sistema diferente.

En 2010 surgió la conferencia anual ‘Mujeres en Transición’ para brindar información y consejos no solo a mujeres recién llegadas sino para amas de casa que desean integrarse al mundo empresarial y a las que estaban trabajando pero que durante la crisis económica empezaron a crear sus propios negocios.

“Hemos hecho varias conferencias con diferentes temas y donde se invita a profesionales y expertos para ponernos al día sobre diversos temas, porque siempre estamos en cambio, en transición, tanto en lo emocional, financiero, profesional y siempre hay que actualizarnos”, dijo Deisamar de Soto Torres, presidenta de HAPBWA.

Durante el evento habrá otros paneles con temas de superación personal, como ‘Encontrando satisfacción de vida en cada etapa del crecimiento’, y mujeres que trabajan en grandes empresas hablarán en el segmento ‘Del sueño al éxito’. Los paneles se llevarán a cabo en español con traducción en inglés y todas las ganancias de la conferencia serán a beneficio de la Fundación HAPBWA.

“Nuestra misión es ayudar a todas las damas que vienen de fuera que no saben hablar el idioma, o que no saben cómo hacer un resume, o que no saben a dónde ir para conseguir trabajo… Nosotros las apoyamos”, dijo Mercedes Caballero, presidenta de la Fundación HAPBWA, que es la parte encargada de llevar a cabo obras sociales tales como auspiciar estudiantes y madres solteras que van a la universidad.

La organización invita a las mujeres hispanas del área a que formen parte de esta conferencia y asistan al evento el sábado 9 de septiembre de 9 am a 3 pm, en el Disney´s Contemporary Resort, 4600 North World Dr., Orlando.

Para inscribirse a ‘Mujeres en Transición’

Para comprar su boleto visite la página en Internet de www.HAPBWA.org. Más información en info@hapwa.org