Hija de Kim Kardashian, North West, ‘no quiere’ a su hermano Saint

La famosa pensaba que era una fase, pero su hija no se ha encariñado con su hermano

Kim Kardashian estuvo esta semana de co-conductora en el programa “Live with Kelly and Ryan” donde reveló que su hija North West, no es tan fan de su hermanito Saint.

“No se si es porque ella es la hermana más grande…no se lo que es”, dijo Kardashian sobre la relación de su hija de 4 años y su hermanito de 20 meses. “Yo pensé que solo era una fase. Ella no quiere a su hermano, es muy difícil para mi”.

Total eclipse of the heart A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 21, 2017 at 9:17am PDT

La famosa pensó que era algo pasajero pero no se le ha pasado.

“Yo pensé que sería como, ‘OK, unos meses, se tiene que encariñar con la idea’. Se puso tan celosa cuando lo amamantaba. Ahora esa fase no se pasa”, explicó.

Good Morning A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 25, 2017 at 9:06am PDT

Kim Kardashian que se convirtió en mamá en el 2013 dijo que North piensa que está siendo más lista cuando intenta excluir a Saint.

“Ella dice, ‘vamos a tener un tea party. No se aceptan niños. Papá no puede venir’. Cierra la puerta en la cara de su hermano y el empieza a llorar”, reveló. “Saint ahora la imita. Entonces si empieza a llorar ella, el empieza a fingir que llora también. Yo digo, ‘Solo uno, no los puedo cargar a los dos'”.