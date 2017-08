Miguel “Piojo” Herrera, técnico del América, contra la Copa MX

El estratega se queja de la organización del torneo y pide una reestructuración

CIUDAD DE MÉXICO 29-Ago .- El partido ante Atlas por Copa MX no le viene en buen momento al América.

Miguel Herrera tronó con la organización de la Copa MX por programarle un partido que deberá enfrentar con 9 bajas (incluidos seleccionados y lesionados), algo que le obligará a salir ante los rojinegros con un equipo alternativo.

“Mejor digan que organicen bien este torneo. La verdad es que tienen mucho tiempo para organizar estos partidos, sabiendo que en Fecha FIFA este equipo es de los que más seleccionados aporta, entonces das muchas ventajas.

“A fin de cuentas ya está armado, ya está mal hecho y hay que nosotros tratar de componerlo. Tendremos que jugar con algunos chavos de la Sub 20, otros estarán en al banca”, explicó El “Piojo”.

Herrera adelantó al equipo con el cual enfrentará a la escuadra de José Guadalupe Cruz, uno que sólo cuenta con cinco elementos de su cuadro estelar; Marchesín; Paul Aguilar, Cedillo, Vargas, Cruz; William, Guido,Lainez, Arce; Díaz y Romero.

El “Piojo” invitó a los altos mandos de la Liga a escuchar las peticiones de los equipos para reestructurar el calendario y equilibrar la actividad sobre todo en la Copa MX.

“A nosotros no nos pelan, la verdad no nos hacen caso, pero sirve la Copa, claro, es un torneo al que cada día le ponemos más atención todos y nos sirve, pero me parece que lo que no está bien organizado es el calendario”, sentenció.