Cómo saber si tengo un ROI negativo en mi Plan de Marketing

Si la estrategia trazada en tu Plan de Marketing no dio el resultado esperado, analiza qué cosas están haciendo que pierdas dinero

Todo Plan de Marketing, al final de su ejecución, necesita ser medido para conocer si su estrategia ha dado el resultado que se esperaba, no solo en el ámbito de la publicidad o la cantidad de impresiones, también hay que saber si ha sido rentable. Por tal motivo, calcular el ROI es primordial, puesto que nadie desea invertir sin recuperar lo invertido.

¿Qué pasaría si al medir el ROI se determina que ha causado pérdidas? ¿Cómo saber si el ROI es negativo?

Un Retorno de la Inversión negativo puede significar que los planes en el área del Marketing no están funcionando acorde a las proyecciones iniciales. El plan puede incluir estrategia SEO, SEM, Email Marketing, Redes Sociales, campañas en Adwords, etc., y puede resultar que ninguna de estas vertientes ha dado la talla, como también puede suceder que solo una de estas acciones no está siendo rentable.

¿Cómo calcular el ROI?

Para saber si la empresa maneja un ROI negativo, lo primero que hay que hacer es calcularlo y con base a los resultados, generar una hipótesis sobre el cual hay que evaluar si es negativo o no.

Hay distintas maneras de conocer el Retorno de la Inversión, en este caso se mencionan dos para que sea posible comprender la forma de determinar si la empresa está manejando un ROI negativo. La fórmula general que se usa para calcularlo es:

ROI= beneficio obtenido-inversión ÷ inversión x 100

Con base a esta fórmula, se expone un ejemplo que ayudará a determinar si un ROI es negativo:

Con una inversión de $2,500 dólares en publicidad, se pudo obtener $1,850 de ganancia neta. Aplicando la fórmula ROI:

1.850 – 2.500 ÷ 2.500 x 100 = -26

Es así como se determina que la inversión o gastos totales sobre la campaña desarrollada no ha dado la talla en cuanto a la recuperación de la inversión, obteniendo una exagerada pérdida de 26%.

Ahora bien, en qué se invirtió hasta sumar los $2,500. Por ejemplo si se tratara de calcular acciones en Marketing Digital, es muy probable que dentro de un plan se incluyera los siguientes elementos:

Email Marketing ($1,000)

SEO y SEM ($600)

Redes Sociales ($200)

Campañas en Google Adwords ($250)

Pagos a especialistas en SEO y SEM, Redes Sociales ($300)

Gastos de oficina ($150)

Se debe incluir absolutamente todo lo que ha generado gastos para el desarrollo del Plan de Marketing, para que finalmente se tenga la cifra exacta de inversión.

Ahora, la segunda forma de calcular el ROI para hallar cuál de tantos gastos es lo que está produciendo pérdida, es aplicando la fórmula en cada uno de los ítems antes nombrados, teniendo en cuenta la ganancia obtenida por el mismo, es decir no se debe considerar los $ 1,850 dólares de ganancia total sino la ganancia por haber invertido solo en Email Marketing, por ejemplo.

Así se deberá hacer con el resto hasta conseguir cuál de ellos está produciendo un ROI negativo.

¿Cómo enfrentar un ROI negativo?

Toparse con un ROI negativo es un escenario distinto y suele cuestionar todas las acciones que se ha llevado a la práctica. Puede ser abrumador tratar de conocer cual de tantas cosas ha generado pérdidas. Pero de este tipo de escenarios, también se pueden extraer datos de valor y es justo en lo que se debe enfocar el equipo de Marketing.

Cuando un ROI es negativo, hay muchas vertientes que pueden indicar qué fue lo que se hizo mal o cuál de tantas acciones fue la responsable de generar pérdidas, por ejemplo se puede encontrar respuestas sobre preguntas como ¿fue un error invertir más en Marketing Digital? ¿Acaso era mejor invertir en SEO o en Ads?

Siempre es recomendable hacer seguimiento paso a paso sobre una Plan de Marketing y así evitar tener pérdidas tan exageradas como el ejemplo anterior. En caso de notar antes de la medición del ROI que las expectativas no están siendo cumplidas, se puede abordar el plan antes de finalizar e implementar acciones que salven la vida del plan.

Ante un ROI negativo, hay que ser objetivos y tratar de no emitir un juicio de valor positivo o negativo con respecto al plan de Marketing hasta determinar en qué parte del camino los objetivos han cambiado.

¿Qué hacer para recuperar la Inversión?

Recuperar la inversión es un hecho que no se garantiza de forma inmediata; por lo pronto, lo recomendable es reducir costo en aquello que ha provocado un ROI negativo y trabajar sobre las acciones que pueden aumentar las utilidades.

Así mismo, es una apuesta inteligente invertir en acciones que pueden ayudar a estabilizar el Plan de Marketing para aumentar las ganancias y generar un equilibrio sano para el negocio online. Para eso habría que preguntarse: ¿qué oportunidades se ven en el mercado en la que no se haya invertido aún?

Las acciones en Marketing Digital trae consigo una lista extensa de beneficios para las empresas, pero antes de invertir hay que estudiar si eso no dejará un ROI negativo. No todo lo que funciona o está de moda en el mercado debe ser provecho para las marcas y quizás ese sea lo que haya provocado pérdidas.