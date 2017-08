Indignación en las redes: Best Buy vendiendo agua a $42 dólares a víctimas de Harvey

Las redes sociales estallaron después de que un reportero publicara una foto en Twitter que mostraba un Best Buy en Texas cobrando $42 por una caja de 24 botellas de agua Dasani.

La foto que le dio la vuelta al país entero también mostraba el precio de una caja de Smartwater por $29 dólares con un cartel que decía “cantidades limitadas”.

One Houston resident sent me a pic of water he saw being sold for *$42* at a nearby Best Buy. They were kind enough to offer $29 bottles too pic.twitter.com/8dKz3sJJM1

— ken klippenstein (@kenklippenstein) August 29, 2017