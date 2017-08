Las fotos prohibidas de Channing Tatum cuando era “stripper”

#EnTendencia SE FILTRAN FOTOS DEL ACTOR #CHANNINGTATUM! A sus 19 años el joven ya sacaba provecho de sus atributos físicos. Y es que Channing al parecer siempre ha sabido volverlas locas, en las fotos se puede apreciar bailando para varias chicas en lo que al parecer era un club en #Florida

A post shared by En Tendencia VE (@entendencia_ve) on Aug 30, 2017 at 5:35am PDT