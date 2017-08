“Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno”, dice Peña a empresario

Revela NYT que el mandatario intimida al empresario Claudio X. González Laportere por dichos de su hijo que ha puesto en aprietos al gobierno

El empresario Claudio X. González Guajardo, quien ha trabajado en el combate a la corrupción y la impunidad, ha incomodado al Gobierno de México, al grado de que el Presidente Enrique Peña Nieto trato de silenciarlo, de acuerdo con el diario The New York Times.

En su edición de este miércoles, el diario estadounidense narró una reunión entre Peña Nieto e importantes empresarios de México, entre ellos, Claudio X. González Laporte, empresario y padre del fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el encuentro, el mandatario mexicano dijo a González Laporte: “Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, destacó el diario citando a cinco personas que narraron la reunión privada que se realizó en mayo.

“Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del Gobierno, estaba haciendo demasiado ruido para gusto del Presidente”, destacó el New York Times.

“Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió González Laporte al Times.

Presidencia negó que Peña Nieto estuviera presionando directamente a González Guajardo, sino que simplemente hizo un comentario de manera general ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su Gobierno, destacó la publicación.

Para el New York Times, el comentario del presidente solo fue el intento más reciente de silenciar a González Guajardo y obstaculizar su trabajo.

“Entre dichos intentos se cuentan auditorías fiscales y haberlo atacado con tecnología de espionaje que el gobierno mexicano adquirió con el propósito de investigar a terroristas y miembros del crimen organizado”, recordó.

En dos ocasiones en 2016, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar un programa de espionaje; los mensajes llegaron poco después de que su grupo publicara reportajes perjudiciales, de acuerdo con un análisis forense independiente de los mensajes.

“Estamos asediados”, dijo González Guajardo en una declaración escrita a The New York Times; rechazó ser entrevistado. “Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las encontremos, sean públicas o privadas”.

“México no está condenado a ser corrupto”, agregó.

Este miércoles, en entrevista con Javier Risco y Gabriela Warkentin en “Así las Cosas” de W Radio, el empresario que pese al reclamo del presidente Enrique Peña Nieto, continuará combatiendo la corrupción en el país.

“Seguiremos combatiendo la corrupción, sea pública o privada, sea empresarial o estatal. Es un flagelo nacional y la corrupción se convierte en muerte, ignorancia, pobreza, ingobernabilidad y es muy difícil transitar al México que queremos con ese flagelo”, dijo.

Más tarde, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad precisó que como organización seguirá cumpliendo con la misión de investigar, exhibir y denunciar los actos de corrupción, sean públicos o privados, federales o estatales, partidista o empresariales.

“Estamos convencidos de que el flagelo nacional y la impunidad que lo acompaña provoca violencia, ignorancia, pobreza y desigualdad. Creemos que la construcción de un verdadero Estado de Derecho es condición necesaria para lograr un país más justo y más próspero y seguiremos proponiendo alternativas de solución porque México no está condenado a la corrupción”, puntualizó la organización.