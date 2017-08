Entrevista: Hélio Castroneves está retirado del baile, pero no piensa dejar las pistas de carreras

Mira esta charla con el único tricampeón de las 500 Millas de Indianápolis que está en activo

Mientras siga disfrutando voy a seguir adelante”, dice el famoso piloto brasileño Hélio Castroneves sobre su carrera en las pistas. Y vaya que él disfruta.

El hombre de 42 años es es sonriente, divertido y por supuesto buen bailador, no por nada ganó la quinta temporada de ‘Dancing with the Stars’ en 2007 junto a Julianne Hough, una aventura que sin duda le ayudó a convertirse en una celebridad.

En la actual temporada de la serie IndyCar, Hélio marcha en tercer lugar con 505 puntos detrás de Josef Newgarden (547) y Scott Dixon (516), cuando restan sólo dos carreras, empezando este domingo en Watkins Glen, Nueva York (1:30 pm Este).

Antes que nada, ¿cuáles son tus reacciones y pensamientos sobre la catástrofe en Houston?

Nosotros que vivimos en la Florida sabemos cuán importante es la evacuación, y realmente es un factor de la madre naturaleza, no tenemos mucho qué hacer más que escuchar y atender los pedidos. Mis pensamientos y oraciones están para todos los que lo necesitan en este momento.

Sólo quedan dos carreras de IndyCar. ¿Sientes que aún puedes llevarte el campeonato?

Tenemos 150 puntos en juego todavía, estamos solamente 40 atrás. Yo y mi equipo estamos con total confianza de que tenemos chances más que reales. Vamos a ir a pelear duro. Llegamos hasta acá no por suerte, sino por hacer un trabajo consistente.

¿Cómo encaras la carrera de Watkins Glen?

Un año atrás repavimentaron toda la pista, es una pista nueva con mucha adherencia y suscitaron una carrera muy rápida, de un ritmo muy fuerte. Va a ser importante estar ahí muy bien preparado. Tenemos coches muy rápidos, el Team Penske siempre prepara los carros increíble, entonces de esa manera siempre hay que estar atacando en este tipo de carrera.

Y luego el final será en Sonoma. ¿Cómo te imaginas esa carrera?

Sonoma es una pista un poco diferente, el pavimento tiene bastante edad y es diferente con el tipo de llantas. Las llantas de Firestone se desgastan muy rápido, entonces ya no es de ser tan agresivo, tú tienes que ser un poco más conservador y tener un carro que se pueda mantener con buen rendimiento durante toda la carrera. Son circuitos parecidos en términos de velocidad, pero diferentes con pavimentos opuestos.

¿Sigues aprendiendo en las carreras?

Siempre, siempre. Rick Mears, un piloto muy conocido aquí en los Estados Unidos que ganó cuatro veces en Indianápolis, siempre dice: ‘Usted nunca para de aprender. Si usted para de aprender, usted está siete pies debajo de la tierra’. Eso es muy verdadero. Yo creo que es parte del secreto de mis éxitos que estoy con la cabeza siempre abierta para aprender cosas nuevas. La tecnología… imagínese cómo ha cambiado desde 1998 (los inicios de Hélio en las pistas en Estados Unidos).

¿Puedes darnos un ejemplo?

No hay una cosa. No es que uno más uno sea dos. Son varias cosas, un paquete de pequeños detalles y tener que ir ajustando. Por ejemplo, yo frenaba con pie derecho, y ahora desde 2012 estoy frenando con pie izquierdo.

¿Siguen siendo esos tres triunfos en las Indy 500 lo que define la carrera de Hélio Castroneves?

Los triunfos obviamente definen parte de la persona, pero yo no quiero mirarlo de esta manera. Para mí lo que define cómo soy es siempre estar disfrutando, siempre aprendiendo con los desafíos, con los obstáculos, creo que me hacen una persona mejor. Obvio, los triunfos, ganando tres veces en Indianápolis, es prueba de que podemos conseguir los objetivos que soñamos.

Y este año eres líder de ‘top tens’ (14), o sea, hay esa consistencia.

Yo creo que esa parte de motivación es lo que me mantiene. No he ganado el campeonato todavía, pero me encanta estar ahí disfrutando, demostrando que la edad es solamente un número, y no solamente yo lo he probado, sino muchas otras personas, como Tom Brady, Roger Federer, que demuestran que si tú tienes actitud, mentalidad y dedicación, no hay por qué no seguir teniendo éxitos.

Y ya que los mencionas, ¿a qué otros atletas sigues de cerca?

Me encanta todo tipo de deporte. (Floyd) Mayweather es uno porque cuando yo estaba en ‘Dancing with the Stars’ él estaba en esa temporada. Fue muy chévere conocerlo. Obviamente ha demostrado que cada persona que tenga ganas de seguir obteniendo éxito, lo va a hacer. Pero me encanta el tenis. Roger Federer, un monstruo; LeBron James, otro increíble; Neymar, de parte de Brasil.

Me suena a que podrías incursionar como comentarista deportivo.

¡No! (risas)… yo hablaría muchas bobadas. Tiene que ser una cosa natural, pero de momento yo voy a seguir manejando, que es lo que me encanta.

¿Cuás es el estado actual de la ser ie IndyCar?

Bueno, cada año va mejorando. Obviamente ya pasó la parte más difícil que fue la separación de la categoría. Ahora está volviendo a ganar un poco mejor y creo que va a seguir todavía adelante. Ha ganado muchos seguidores, telespectadores en todo el mundo.

¿Viste el documental de Senna (2010)? ¿Fue él tu inspiración?

¡Wow!… Sí, fue un espejo. Inclusive en ese documental se muestra una parte en que yo estaba disputando con él en su finca donde tenía una carrera, y está entregando un reloj de su patrocinador, y para mí Ayrton fue una gran persona, un gran piloto y un héroe para los brasileños.

¿Y qué nos dices de tu compatriota Neymar y su cambio de equipo?

Obviamente no sabemos todos los detalles, pero yo creo que él vio una oportunidad increíble, luego de tener un equipo increíble con el que estaba. Yo creo que hubo situaciones pequeñas que miró, vio una oportunidad increíble, única. Yo sé que mucha gente habla de la parte de la plata y todo. Como dije, es un paquete completo. Una persona que ha conquistado tanto no va a tomar una decisión solamente por plata, porque la plata llega a ser un punto de la felicidad, pero no es solamente eso; tienes que tener pasión, disfrutar y seguir adelante. Creo que es un gran paso.

¿Regresarías a una tercera temporada de ‘Dancing with the Stars’?

Ya retiré mis zapatos de baile. La única persona que me va a sacar de ese retiro es mi hija, si quiere bailar conmigo en alguna fiesta, pero no más. Pero me encanta el show, voy a seguir mirándolo.