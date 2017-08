La polémica Chikybombom a ‘¡Mira Quién Baila!’: “Pongo a los ciegos a ver, a los inválidos a caminar”

"Los que no me conocen yo sé que me van a amar"

La controversial Chikybombom, quien es un fenómeno en las redes sociales por sus consejos, sus mensajes y su “La vida me sabe a fruta”, será una de las participantes de ‘¡Mira Quién Baila!’, el reality que regresa este próximo domingo 17 de septiembre a las 9/8 PM Centro por Univision.

En exclusiva entrevistamos a la dominicana que vive junto a su hijo en New York, y te sorprenderá todo lo que nos confesó.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para traspasar las redes sociales y ser parte de ‘¡Mira Quien Baila!’?

Chikybombom: Me hicieron la propuesta, yo acepté, y desde ese día estamos bailando, y me he estado preparando física, mentalmente, emocionalmente… Me siento un poco ansiosa porque hay muchas sorpresas, cosas, como que todo es una incógnita, pero me encantan, me fascinan las sorpresas y estoy súper emocionada.

P: ¿Qué pensaste cuando te hicieron la propuesta?

Ch: Que sí, que yo quería ir… A mí siempre me lleva Dios, cuando llegó la propuesta yo cerré los ojos, dije: “Gracias Dios mío”… Yo siempre espero algo, no soy religiosa, pero sí muy creyente, yo le pido a Dios diario por muchas cosas y cada vez que me llega una de estas propuestas, para mí es como él respondiéndome.

P: ¿Cuál es el secreto de Chikybombon para estar en ‘¡Mira Quien Baila!’?

Ch: En lo físico me puse a dieta, llevo una dieta súper estricta para bajar de peso, para estar más liviana, para poder mover el ‘tombolini’ para allá para esta pista. Mentalmente ya me siento preparada porque me estoy preparando desde que me hicieron la propuesta, porque soy madre, tengo que dejar a mi hijo, y en el momento que yo puedo decir que más me necesita, ya va a comenzar la escuela, comienza el 7 de septiembre, yo lo voy a llevar en su primer día. Se que todo esto va a ser un poco difícil, yo le busco el lado positivo para mí ya yo me siento ganadora, no he llegado a Miami pero ya me veo con el trofeo en mano y todo el mundo vuelto loco conmigo. Para mí esto es un logro más en lo que estoy haciendo, me siento súper afortunada porque de tantos influencers, tantas personas que hacen lo que yo hago y hasta mejor, he sido la elegida.

P: ¿En qué ritmos crees que te sientes más cómoda de bailar y en cuales no?

Ch: Esto se va a escuchar un poquito común, a mí me gusta mucho la salsa, yo creo que soy espectacular en salsa, bachata, merengue, pero en realidad no tengo temor por lo que me pongan a hacer, soy dócil para cualquier tipo de ritmo, cualquier reto que me pongan yo sé que lo voy a hacer bien. Estoy segura.

P: Este show es un reality y tú eres una persona explosiva, ¿estás preparada para tratar de concentrarte en dominar tu carácter?

Ch: Yo estoy súper preparada para lo que viene, para mí va a ser un reto, yo voy con unos planes para disciplina una cosa fuera de lo normal, para que las cosas salgan bien tienes que ser disciplinado, y eso va a ser un reto muy grande para mí, pero va ser súper divertido o sea yo me voy a poner en sintonía para eso.

P: La presentadora es Chiqui Delgado, y tú eres Chikybombon, ¿qué va a pasar con esto de compartir el nombre?

Ch: Déjame decirte que los nombres pegan, porque ella es así toda delgadita y yo soy un bombón redondo.

P: ¿Qué le dices a tus seguidores que te van a ver y a los que te va a conocer a través de este reality?

Ch: Los que no me conocen yo sé que me van a amar, desde ya, yo lo sé, ya estoy sintiendo el amor desde ya. Y los que ya me conocen esto es por ellos, por mis seguidores, yo sé que esto va a ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes, en especial que quizás no creen en ellos mismos, que están rodeados de personas que no creen en ellos, y sienten temor en compartir su talento con el mundo, quizás por ser juzgado… En la vida tú lo puedes lograr todo siempre, no es que las cosas caen del cielo, no es que yo soy Chikybombon y me van a caer las frutas del cielo, o sea yo he trabajando en cuerpo y alma, me he sacrificado mucho para alcanzar las bendiciones que Dios me manda, porque son bendiciones, yo no busco a mí me llegan así amor.

P: Para los que te van a conocer ahora, ¿cómo les presentas a Chikybombom?

Ch: Chikybombom es una motivadora, una inspiradora de la vida, una persona súper positiva que pone a los ciegos a ver, a los inválidos a caminar, y al que la tiene la vida amarga le da sabor.