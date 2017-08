La razón por la que Ivanka y Jared son rechazados por la élite en Washington

Su vida no es tan de "ensueño" como ellos aparentan

A primera vista, parece que la vida de la pareja formada por la “primera hija” Ivanka Trump y Jared Kushner, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, es de “ensueño”, pero la realidad es otra.

En un amplio reportaje sobre cómo la están pasando estos millennials en la Casa Blanca y, en general, a nivel político y social, Vanity Fair describe que en el “zoológico”, como Kushner describió alguna vez la vida en Washington, viven ciertamente aislados y son “respetados” sólo por sus posiciones en la Casa Blanca.

Para empezar, acceder a ellos es complicado, a tal grado que Michael McFaul, el embajador de EEUU en Rusia durante la administración de Barack Obama, lo llamó “muy extraño”.

Otros exasesores consultados se refirieron a ellos como si quisieran que los trataran como de la realeza, en particular en referencia Ivanka.

“Discúlpame, esta no es una familia real, y ella no es un princesa real”, expresó un exasesor.

Sarah Ellison, autora del texto, dice que el apodo de la hija del presidente Trump es “Princesa Real”, debido a la forma en que se conduce.

En una ocasión, contro otro asesor, Kushner pensó que le hecho de que no reciba un salario por su posición, porque él así lo decidió, no quiso responder al entonces jefe de Gabinete, Reince Priebus, quien le preguntó lo que hacía su equipo, él dijo: “Reince, no nos pagan. ¿Qué mierda te importa?”.

Fuera de la Casa Blanca, las cosas resultan más interesantes, porque la sociedad en Washington, integrada en alto porcentaje por representantes de otras naciones, activistas nacionales e internacionales, políticos en activo y retirados, simplemente no quiere estar cerca de los Trump-Kushner.

Un veterano activista contó que la pareja no sabe cómo comportarse adecuadamente, sobre todo cuando eres “una criatura de algún otro lugar”.

“Lo que molesta de ellos es que no comprenden su esencial irrelevancia… Ellos piensan que son especiales”, expresó.

Hay un problema con el que ambos lidian, principalmente ella: defender las posturas de su padre, ya que aunque ella puede resultar “encantadora” algunas veces, en realidad termina por hacer que la gente se distancia cuando defiende al presidente Trump, contó otro exasesor.

Las cosas para ambos tampoco serán fáciles cuando vuelvan a Nueva York, ya que, contó un amigo de Kushner, se han distanciado de su círculo y ellos están “en medio de un campo de batalla que… sea cual sea el daño, ellos tienen parte de la culpa”.