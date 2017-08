Le dice que si no pierde peso, no se casarán y ésta es su respuesta

Nadie tiene derecho a hacer sentirnos mal por nuestra imagen

Nadie merece que le arruinen uno de los momentos más bonitos de nuestras vidas, el momento de prometerse. Mucho menos la boda.

Desafortunadamente, es lo que le pasó a la protagonista de esta historia, que vio cómo su celebración de compromiso se ensombrecía cuando un completo desconocido le dijo que debía perder peso.

Cassie Young, directora de medios sociales y conductora de un programa de radio en Atlanta, Georgia, se comprometió recientemente con su novio de 10 años. Al ser una personalidad pública, Cassie compartió su emoción por la feliz noticia en diversas redes sociales.

Y ahí empezó el problema.

Un entrenador deportivo se pueso en contacto con ella a través de Twitter, ofreciendo sus servicios para “estar lista para la boda”. Casey declinó cortésmente, pero el extraño no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta.

Según declaró Casey, “trató de hacerme sentirme mal por mi peso, incapaz de aceptar que pudier ser feliz. Se quería aprovechar del día de mi boda y ganar dinero a costa de aumentar mi baja autoestima”, algo que no es admisibe bajo ningún conepto.

Ante la insistencia del anónimo entrenador, Casey le respondió tajantemente.

“Sé que voy a lucir lo mejor posible porque la felicidad de casarme con el hombre que amo me hará brillar”, escribió Young. “Sé que probablemente es difícil para usted entender esto, pero me ha tomado mucho tiempo conseguir respetar mi imagen y valorarme… He trabajado mucho para aceptar mi autoestima y disociar la idea de que mi peso va en correlación directa con mi valor como persona. Afortundamente, encontré a alguien que me ama sin impedimentos, como yo soy “.

¡Bravo por Casey! No debemos permitir que nadie nos haga sentir inferior por nuestro aspecto.

Esta es la feliz parejea, ¡comparte la historia si tú también luchas contra comentarios ofensivos por tu imagen!