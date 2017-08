¿Los Backstreet Boys estaban enamorados de las Spice Girls?

Mira lo que reveló AJ McLean

Aunque los adolescentes de la década de los noventa tuvieron la imperiosa necesidad de dividirse entre aquellos que tenían a los Backstreet Boys como sus principales ídolos y los que contaban con las Spice Girls como sus grandes referentes en su duro camino hacia la vida adulta, lo cierto es que los dos quintetos fueron capaces de convivir en la escena musical en perfecta armonía y, sobre todo, respetando al máximo sus respectivos espacios para evitar rivalidades innecesarias.

Sin embargo, a pesar de que jamás protagonizaron ninguna colaboración artística y de que fueron escasas las ocasiones en las que se pudo ver juntos a los diez jóvenes, ahora el cantante AJ McLean ha revelado que los intérpretes estadounidenses prestaban a sus compañeras británicas mucha más atención de la que en principio podría imaginarse, hasta el punto de que, siempre en la intimidad, no dudaban en debatir sobre quién de las ‘chicas picantes’ les resultaba más atractiva.

“La verdad es que eran nuestros amores platónicos, quizá no tanto para mí, pero desde luego que lo eran para Howie [Dorough]. Eran todas muy guapas y adorables, y además venían de Reino Unido. La verdad es que existían grandes paralelismos entre ellas y nosotros, y tengo que decir que las Spice Girls, Hanson y nosotros mismos fuimos los que cambiamos radicalmente el panorama pop de esa época, los que dominábamos las radios. Aunque no pasamos demasiado tiempo juntos, tenemos ese vínculo que nos mantiene unidos”, aseguró el intérprete a ‘Entertainment Tonight’.

El propio Howie ha querido ir un paso más allá revelando sin ningún tipo de reparo que su preferida de las cinco vocalistas inglesas era Emma Bunton, con quien curiosamente -y pasados 20 años de su llegada al estrellato- coincidió en un concierto plagado de estrellas de aquellos azarosos años.

“Hace poco estuve con Emma y me recordó que la última vez que nos encontramos en Reino Unido acabamos bailando salsa en un club. Me imagino que habría mucho alcohol de por medio, porque lo cierto es que no lo recuerdo muy bien. En esos tiempos, cuando éramos jóvenes y solteros, me gustaba irme con ellas de fiesta a un local llamado Momo, así que creo que se refería a ese sitio“, explicó Howie en la misma entrevista.

Hace solo unos meses, Nick Carter dejaba entrever públicamente la posibilidad de que los Backstreet Boys -formado por los citados AJ, Nick y Howie, además de por Brian Littrell y Kevin Richardson- y las Spice Girls -al que pertenencen Emma, Victoria Beckham, Mel C, Mel B y Geri Halliwell- acaben compartiendo escenario por primera vez para unir a todos sus fans y rememorar aquellos maravillosos años en los que ambas bandas se situaban en lo más alto de las listas de éxitos.

“Son unas chicas fantásticas, a las que respetamos y queremos mucho. Nos encantaría hacer algo con ellas en el futuro, creemos que una colaboración podría ser muy divertida”, aseguraba Nick Carter a la revista People.