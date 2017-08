¿Quién es el primer expulsado de ‘La Isla 2017’?

El primer eliminado dijo no querer "estar en un equipo de mediocres"

La competencia de La Isla inició esta semana por Azteca América y ya sabemos quien es el primer expulsado del programa. Solo continúa si es que quieres saber quien sale…

Andrea Escalona es quien resultó ser la primera expulsada del reality show, La Isla: La Guerra de las Clases, donde formaba parte del equipo Los Pudientes; revela que no la pasó muy bien durante su corta estancia, pues considera que nunca estuvo feliz dentro de su equipo.

“No quería estar en un equipo de mediocres, me hubiera gustado estar en el equipo de La Banda y no de Los Pudientes. No hay bronca, ellas no son mis amigas, no las voy a volver a ver, al único que voy a volver a ver es a Facundo porque los dos pertenecemos a este medio, y todos los demás no quiero volverlos a ver en mi vida, sólo Silverio que es un tipazo”, dijo la conductora a Diario basta asegurando que se sintió defraudada.

“Siento que dieron la puñalada por la espalda… en su momento me afectó, porque había pactado con las mujeres, no votarnos entre nosotras y la primera que vota por mí es Ayra y luego Fernanda. Yo quería que entre mujeres nos uniéramos y sacar a Juan Carlos, porque nos había roto la pared de la prueba del equipo naranja y al final del día, ellas me traicionaron”, confesó la actriz.

Lo mejor de @laisla2017_ 😍 💕💖💕💖este abrazo 💕💖💕💖💕💖 A post shared by andy_escalona (@andy_escalona) on Aug 29, 2017 at 7:44pm PDT

Escalona nos cuenta que fue difícil afrontar su salida pero considera que haber formado parte del programa le trajo grandes aprendizajes.

“La verdad es que sí sentí feo, en cierto momento chillé y todo, más porque estás en condiciones extremas, sabes que estamos en playa baja, no dormíamos no comíamos. Me frustra un poco, porque la neta si quería demostrar más, yo creo que estuvo padre como experiencia, volví apreciar lo que es tener mi cama, tener una familia, una mamá, gente con quien confiar y no las arañas de dos patas que estaban ahí. ‘La Isla’ te sirve para valorar mucho”, puntualizó la modelo.