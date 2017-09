Daddy Yankee lanza emotivo e impactante tema contra el cáncer

Aquí la tiraera más importante del género "YO CONTRA TI"; porque es contra un enemigo que todos tenemos directa o indirectamente en común. Mi misión es tirarle al #cancer para de esa manera darle fuerzas a todas las guerreras que están en el campo de batalla. A las pacientes de @komenpr les doy las gracias por compartir su testimonio conmigo porque fueron mi fuente de inspiración. No hay palabras para describir el grado de respeto y admiración que les tengo. Entra a KOMENPR.ORG para que seas parte del #teamyankee. Ven y camina conmigo el 8 de octubre y así recaudaremos fondos para @komenpr (Link en mi BIO)

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Aug 31, 2017 at 11:04pm PDT