Gloria Trevi revela sus secretos para mantenerse bella por dentro y por fuera

La cantante de 49 años compartió sus mejores trucos para lucir joven y sensual

Uno de los aspectos que resalta de la cantante mexicana Gloria Trevi es la imagen juvenil que luce no solo con su personalidad ocurrente y jovial, sino también con la apariencia de una piel cuidada y una melena profusa que ocultan en gran medida su verdadera edad.

La artista de 49 años es consciente del poder de los cuidados como parte de una rutina de belleza diaria. En entrevista con Primera Hora, comparte que entre los elementos claves se incluyen la “hidratación, el bloqueador (solar), el ejercicio, comer sano, pero rico, tratar de dormir (ríe). ¡Es que con los shows, los viajes, los niños, el marido, las mascotas, etc., no queda mucho tiempo (para dormir)!”.

Para la cara

La intérprete de Dímelo al revés y Cuando un hombre te enamora, quien se presentará el próximo 27 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico junto con su compatriota Alejandra Guzmán como parte del “Versus World Tour”, recomienda “para la piel del rostro siempre bloqueador, no importa cuál, bloqueador alto. Y luego, productos que estimulen el colágeno”.

Para el cuerpo

La artista aclara que no solo presta atención a su rostro, sino que entiende importante “cuidar toda la piel del cuerpo”.

En su rutina, para “hacer de todo tardo como 40 minutos cuando puedo ponerme todo. Mira, para el rostro Prestige de Dior, me encanta, y para el cuerpo una (loción) de soya, pero también el aceite de Cicatricure me encanta para toda la piel. Las cremas no tienen que ser carísimas, tienen que ser buenas y acomodarse a tus necesidades”, responde desde su residencia en McAllen, Texas.

Para el cabello

Al hablar de su melena, confiesa que “es lo que más amo de mi físico, no porque sea lo más lindo que tengo, pero sí porque es como yo, ¡aguanta todo! Decoloraciones, cambios de color, secadores, tenazas, ¡y arrastradas por los suelos! Uso un champú japonés que me encanta, con acondicionador y tratamiento de la misma marca. Pero también un tratamiento especial para protegerlo del calor, y luego un aceite de uva que le da súper brillo y aroma”.

Para tu autoestima

Para concluir, la enérgica vocalista comparte que “para lucir joven y sexy” es importante “quererte, aceptarte, exaltar tus partes bellas, y comprender que hasta los ‘defectos’ son perfectos”.

De paso, para validar su sugerencia, comparte una anécdota. “Yo me rompí la cara en un accidente hace tiempo cuando me caí de las escaleras de un avión comercial, ¿me quedé traumada? ¡No! Mi sonrisa tiene dientes más lindos, y si acaso, yo la noto un poco ‘chuequita’ en comparación de como estaba antes, hoy veo que me da personalidad. Y ultimadamente aprendí a valorar todo, porque deja tú que casi pierdo la cara, ¡la vida! Así que créeme, como les dicen a las drags, todo está en la actitud, en que te lo creas de verdad y lo serás!”.

POR: Rosa Escribano