Hallan cadáver de adolescente embarazada Emely Peguero

#DeyaniraLópez nos reporta desde el Cementerio Municipal de Santiago, donde fue llevado el cuerpo de la menor de 16 años #EmelyPeguero, quien tenía un embarazo de aproximadamente 5 meses y había sido reportada como desaparecida desde el pasado 23 de agosto. Descarga la aplicación #NoticiasCDNNews📲 y visita nuestra página web www.cdn.com.do 💻 para que amplíes estas y otras informaciones. #NCDN

A post shared by CDN37 (@cdn37) on Sep 1, 2017 at 7:16am PDT