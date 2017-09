Nadal sufre, remonta y avanza en el US Open

El número 1 del mundo superó un momento complicado ante Daniel y avanzó a tercera ronda, donde le espera el argentino Leo Mayer

QUEENS, NY – Contra pronóstico, Rafael Nadal tuvo que superar un momento complicado en la segunda ronda del US Open para superar al número 121 del mundo, el japonés Taro Daniel, por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2, pero el español se repuso, dio la vuelta al marcador y avanzó a tercera ronda, donde le espera el argentino Leo Mayer.

“Todos los partidos son difíciles, especialmente aquí. Para mí es una victoria muy importante, porque Taro jugó muy bien”, dijo el español aún sobre la pista del estadio Arthur Ashe nada más terminar el duelo.

Daniel, de 24 años, sorprendió con un juego muy agresivo desde el fondo de la pista. Se jugó todas las bolas y le entraron muchas, sobre todo en el primer set.

Desde el inicio Nadal no se encontró cómodo. Cometió una doble falta en el primer juego, seguida de un error no forzado, y tuvo que levantar dos bolas de break para no arrancar el partido con una rotura de servicio.

Después ambos tenistas fueron capaces de dominar con su saque, intercambiando juegos, hasta que en el noveno Daniel, después de mantener su servicio con dificultades, rompió el saque del español por primera vez en el partido. Ese break fue suficiente para cerrar el primer set con su servicio ante un Nadal que no era capaz de cambiar el esquema de juego para hacer daño al látigo que el japonés estaba desplegando con su derecha.

“Tenía nervios al principio. Cuando no conviertes tus oportunidades y dejas que el oponente crezca, o tú fallas, se complica”, explicó Nadal.

El segundo set se le complicó pronto al español, que vio cómo Daniel le rompía de nuevo el saque en el tercer juego.

Entonces, despertó el número 1 del mundo y, por fin, logró endosar un break al japonés nacido en Nueva York.

A partir de entonces cambió la dinámica del partido. Nadal comenzó a ser más agresivo, a hacer más daño a Daniel con su derecha paralela y con puntuales subidas a la red. No tuvo problemas para anotarse el segundo parcial tras romper de nuevo el servicio del número 121 del ránking.

“Ese primer set marcó el partido. Tuve mis oportunidades, pero al final lo importante es que logré la victoria”, apuntó Nadal.

El tercer set arrancó como terminó el segundo. El “momentum” estaba del lado del de Manacor, que pronto se anotó un break y rápidamente vio caer el parcial de su lado.

El cuarto corrió una suerte parecida. Con Nadal ya mucho más tranquilo, más profundo en sus golpes, buscando las esquinas al fondo de la pista e incluso anotándose algún saque directo, algo que no se había visto hasta entonces. Así, cerró el partido con su servicio sin muchos problemas.

“Tuve unos 40 golpes ganadores, que no está mal. Pero también cometí 35 errores no forzados, que son muchos para mí. Tengo que arreglar eso”, apuntó Nadal.

“Mayer es un buen jugador que viene jugando bien. Ganó en Hamburgo y aquí ha ganado dos buenos partidos. Tendré que jugar mejor de lo que vengo haciendo si quiero tener oportunidades de ganar”, comentó sobre su próximo rival.