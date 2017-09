77 citas para encontrar al hombre perfecto

Encontrar el amor es tan díficil que, a veces, requiere un esfuerzo extra

Anna Heaton le pone empeño. En los últimos dos años, ha ido en ¡setenta y siete primeras citas! Este gerente de proyecto, de 29 años de edad, espera encontrar “al hombre de su vida” antes de cumplir los 30 el próximo año.

Anna lo ha probado todo, citas rápidas, aplicaciones para encontrar pareja e incluso apareció en la serie de televisión Take Me Out. También ha ido en citas a ciegas organizdas por amigos y familiares, pero hasta el momento todavía no ha sentido esa chispa especial con ninguno de ellos. Poer eso sigue intentándolo

Anna no está segura de por qué las cosas no han salido bien. Ella no cree que sus estándares son demasiado altos, tan solo es exigente y no quiere conformarse.

“Prefiero estar soltera que estar con la persona equivocada“, dijo.

Anna no cree que tenga un tipo específico de hombre que le atraiga. Eso sí, prefiere tener intereses compartidos o algo en común con sus citas, algo normal. Ella se niega a conformarse y todavía no se rinde.

El hombre de su vida puede que sea la cita número 78, ¡quién sabe!