Zidane se quiebra frente a las cámaras: “no estoy orgulloso del cabezazo”

"Zizou" recordó su carrera en emotiva entrevista

La última imagen sobre la cancha de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos no es la ideal. El francés Zinedine Zidane reiteró que “no se siente orgulloso” del cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial Alemania 2006.

Zidane fue expulsado en la final del campeonato mundial que disputaron Francia e Italia. A la postre fueron los azzurri los que se alzaron con el título y el delantero galo, abandonó el terreno de juego por la puerta de atrás.

En una larga y emotiva entrevista a “Telefoot” con motivo de sus 40 años, el actual entrenador del Real Madrid reiteró que la imagen no era la adecuada para el final de su brillante carrera.

“No me siento orgulloso, no estoy orgulloso de ese gesto ante todos esos jóvenes, todos los entrenadores, voluntarios que hacen el futbol algo diferente, pero es parte de mi carrera, mi vida, no es algo satisfactorio, pero debemos aceptarlo y digerirlo”, expresó conmovido.

Christian Jeanpierre et @BarniaudSeb ont rencontré Zinédine Zidane à Madrid. Un docu exceptionnel dimanche dans Téléfoot#GenerationTelefoot pic.twitter.com/NKtw3ILLSF — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 1, 2017

“Zizou” no pudo contener las lágrimas cuando escuchó las palabras de su padre:

“Mi padre es mi ejemplo. Mi padre y mi madre siempre han sido nuestros guías. Y cuando uno se convierte en padre y tiene una vida profesional y una vida emocional buena creo que han hecho su trabajo bien”, dijo el ganador del Balón de Oro.

La extraordinaria trayectoria de Zidane ha continuado como entrenador merengue, que en solo año y medio ha logrado nueve títulos locales e internacionales.