Taylor Swift presentó su segundo single, “Ready For It”

La artista sigue dando a conocer las canciones de su flamante nuevo álbum, ‘Reputation’

Taylor Swift sabe cómo mantenerse relevante semana a semana. Luego de emitir un breve adelanto en el partido de fútbol de Alabama y Florida State, la cantante lanzó su flamante single, “Ready For It”, en Spotify. El tema es una evidencia más del nuevo sonido al que aspira Swift con su sexto álbum de estudio, ‘Reputation’, uno mucho más oscuro y electro-pop que el de su disco previo y el ganador del Grammy, ‘1989’.

La artista tuvo un período de reclusión y perfil bajo que se quebró hace unas semanas cuando borró todo el contenido de sus páginas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter. Los fanáticos no tardaron en especular que la movida respondía a un inminente lanzamiento importante y estaban en lo cierto. Días más tarde, Swift reveló el nombre de su nuevo disco, el arte de la tapa y la fecha de lanzamiento: 10 de noviembre.

Asimismo, la cantante presentó su primer single, “Look What You Made Me Do“, cuyo video tuvo su premiere mundial en los premios MTV que condujo su “enemiga”, Katy Perry. El clip, dirigido por Joseph Kahn, la mostraba a Taylor riéndose de sí misma y los álter egos de sus discos previos, lo cual parece ser la metáfora general de ‘Reputation’.

El debut de Taylor con “Look What You Made Me Do” se consagró como el más significativo en la historia de YouTube, ya que registró 43,2 millones de reproducciones en un día.