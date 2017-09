Lourdes Stephen deja las redes sociales por amor a Dios

Mira la explicación que dio la presentadora de 'Sin Rollos, Ni Tapujos.

Lourdes Stephen, quien actualmente conduce ‘Sin Rollos, Ni Tapujos’ por Univision, sorprendió anunciando en Instagram que dejará las redes sociales por amor a Dios, y como parte de un proceso de ayuno, no solo alimenticio, sino también de aquello que más ama.

Con el título de ‘Bye, bye redes sociales’, y con una foto en donde se la ve acompañada con su pequeño hijo Michael Víctor, la querida periodista dominicana escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram:

“Por unos días. Les cuento, mi iglesia Palm Vista Community Church, ha convocado a un ayuno voluntario entre sus miembros. Pero no solo se trata de comida, también se puede dejar por esos días cualquier cosa que te encante. A mi me fascina estar en contacto con ustedes…y por eso, parte de mi ayuno será no usar las redes sociales hasta el sábado. Cuando tenga deseos de hacerlo, ese tiempo lo voy a dedicar a orar.

Los invito a que hagan lo mismo, si les nace del corazón. Si quieren ayunar, primero consulte con su médico. Pero ¿qué es eso que tanto te apasiona? ¿Lo dejarías aunque sea por un día como parte de tu ayuno ofrecido a Dios? Espero sus comentarios… bueno… los leeré el sábado. ¡Los quiero! 💕 Bendiciones”.

Durante una semana, Lourdes estará ausente de las redes sociales, o por lo menos intentará cumplir esta promesa religiosa, mientras la podrás seguir viendo martes, jueves y sábado en Univision.