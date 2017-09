Michelle Renaud presume foto amamantando a su bebé

Ser mamá me hace sentir SUPER PODEROSA. Pensar que en mi cuerpo se formó el ser que más amo y ahora también es capaz de producir su alimento para que crezca sano…¡es mágico! Me sorprende aguantar las noches sin dormir y aún así despertar y sentirme muy bien, estar alerta para mi bebé y tener esta comunicación telepática con él para entender porqué llora. Dentro de estos poderes la LACTANCIA a demanda para mí es lo más maravilloso, no solo lo más sano y lo mejor que le puedo ofrecer a mi bebé. Es el momento donde me siento más conectada con él: cada vez que come se convierte en un momento único, solo él y yo . TE AMO MARCELO ❤

