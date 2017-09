Sin Messi ni Suárez, lanzan el primer promocional rumbo al Mundial 2030

Además de Argentina y Uruguay, a la candidatura se une también Paraguay, para organizar en Sudamérica la Copa Mundial de la FIFA en su centenario

Luego de la confirmación de Paraguay como tercer país de la candidatura para el Mundial 2030, Conmebol presentó el primer video promocional de la cita, que buscará traer a América del Sur la máxima competencia de fútbol del planeta. Una suerte de revival a 100 años de la primera Copa del Mundo, que en Montevideo enfrentó a Uruguay (en definitiva, el campeón) y a la Argentina.

“Cómo no creer si el Mundial nació en nuestra tierra”… “Cómo no creer si ganamos la primera copa” y el hashtag #CreerenGrande son los lemas que propone el video, que arranca con imágenes del primer Mundial de 1930 y figuras sudamericanas, donde llamativamente no están ni Lionel Messi ni Luis Suárez, los dos emblemas que lanzaron esta propuesta el último jueves en el estadio Centenario.

El único argentino que se muestra en el video es Diego Maradona, mientras que Pelé cierra ese mosaico de grandes figuras sudamericanas a lo largo del tiempo.