“Sin papeles, sin miedo”: Soñadores se toman las calles de EEUU para protestar terminación de DACA

DACAmentados de todo el país no pierden la esperanza de permanecer viviendo y trabajando legalmente en el país

Como una movida cruel y calculadora fue recibida el anuncio del presidente Donald Trump de acabar con el programa de Acción Diferida que protege a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados en todo el país.

Indignados con la adminstración Trump, cientos de “soñadores” salieron hoy a las calles de las principales ciudades del país para protestar por la cancelación de la Acción Diferida (DACA) y pedir una solución legislativa que les ha protegido de la deportación.

“Estamos aquí dando la cara, algo que no pasó esta mañana, llevamos años luchando y esta decisión no va a detenernos, este mensaje es para Trump. Él no puede matar nuestros sueños”, dijo a Efe Melody Klingenfuss, vocera del grupo California Dream Network.

Los gritos de “Trump escucha, estamos en la lucha” se dejaron sentir por toda la nación, pero las lágrimas también aparecieron en manifestaciones como las realizadas hoy en varios puntos de Los Ángeles.

“Estoy llorando pero sé que esto me va a dar más fuerza, y no van a poder derrotarnos”, dijo la “soñadora” y activista Yamileth.

Las movilizaciones llegaron frente a la Casa Blanca, donde medio centenar de beneficiados, activistas, líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes prometieron mantener la batalla para exigir al gobierno una solución a su irregular situación migratoria.

Desde la Casa Blanca, los manifestantes partieron para protestar ante el Congreso, el Departamento de Justicia y el hotel Trump International, propiedad del mandatario y ubicado en la avenida Pensilvania, que conecta la Casa Blanca con el Capitolio.

Acciones de desobediencia civil se dieron casi simultáneamente en Nueva York, donde varios jóvenes intentaron bloquear las calles frente a la Torre Trump, lo que originó que al menos nueve de ellos fueran detenidos por la policía.

En Miami los manifestantes se concentraron frente a la Torre de la Libertad, en un acto que contó con la asistencia de la congresista Frederica Wilson.

Esta mañana, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció oficialmente la decisión de cancelar este programa que ampara a cerca de 800,000 indocumentados, aunque agregó que la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.

Pero esta lucha va más allá de los 800,000 afectados, y indocumentados que no están amparados por DACA también se sumaron a las manifestaciones de protesta.

“Yo no alcancé a ser beneficiado por llegar 30 días después de la fecha límite, pero estoy aquí porque este es un ataque a nuestra comunidad y no podemos permitirlo”, explicó a Efe Julio Calderón, miembro de la organización Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

Calderón, al igual que Alicia Granados, madre indocumentada de una beneficiaria de DACA en Los Ángeles, pretenden con su ejemplo alentar a toda la comunidad al alzar sus voces y exigir una reforma migratoria.

“No podemos quedarnos esperando de brazos cruzados, esos 800.000 soñadores tienen que salir a las calles, con sus familias, y con nosotros los que no tenemos nada a la vista y ahí si nos tendrán que ver”, opinó.

Las voces de rechazo también se escucharon en Denver, Colorado, donde decenas de estudiantes de varias escuelas abandonaron sus salones de clase para salir a protestar.

Las acciones se dieron en varios puntos de la ciudad, y la policía tuvo que acordonar varias calles para cuidar la seguridad de los alumnos de secundaria.

Las consignas en contra de la decisión de la Administración Trump llegaron a estados conservadores como Arizona, donde al menos doscientas personas se reunieron a ver el anuncio a las siete de la mañana en las instalaciones del sindicato UFCW, y luego salieron a protestar.

Las acciones de rechazo se extenderán por todo el día y en Los Ángeles hay otra concentración programada esta la tarde en la Placita Olvera.

Otra gran movilización de rechazo se espera en la ciudad de Chicago, donde centenares de personas fueron convocadas para manifestarse en los alrededores de Federal Plaza, y el distrito del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, en Wisconsin, tendrá que escuchar esta tarde a los manifestantes.

“Estamos exigiendo a Ryan y a todo el Congreso que queremos una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para todos los inmigrantes”, indicó Christine Neumann-Ortiz, directora del grupo Voces de la Frontera, en Wisconsin.

Además, Houston, recientemente asolada por el huracán Harvey, y otras grandes ciudades de Texas tienen programada varias acciones.

“Estos mensajes de racismo y odio no nos van a detener, nosotros sí vamos a poner la cara”, aseguró a Efe Damaris Hernandez, miembro de United We Dream, en referencia a que el anuncio del cierre de DACA lo dio Sessions y no Trump.