Comunidad de la Florida Central sale en defensa de los Soñadores

Jóvenes beneficiarios de DACA, afectados por la decisión de Trump de eliminar ese programa, recibieron el apoyo y la solidaridad de organizaciones cívicas y funcionarios de la región

El sueño americano de los estudiantes Eli García, Hugo Lara, Ahtziry Barrera y muchos otros está en juego ante la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de finalizar el programa de Acción Diferida para Menores Llegados en la Infancia (DACA). Una decisión que afecta a unos 800,000 jóvenes, cerca de 88,000 o más son residentes de la Florida, y además a otros 5,000 jóvenes considerados elegibles para DACA en el Condado Orange.

“He vivido 17 años aquí, esto no es justo, esto me da coraje y también me dam ganas de seguir luchando, porque esto afecta a mi familia y amigos. No debemos de renunciar, vamos a continuar defendiendo DACA. Esta semana entera ha sido de mucha ansiedad, no sabía qué iba a suceder. Ahora, sé que debemos seguir luchando con el poder que tenemos aquí. Vamos a ganar esto”, dijo totalmente conmovida García, de origen mexicano, junto a varios estudiantes beneficiarios de DACA y miembros aliados por la comunidad inmigrante reunidos en conferencia de prensa frente a la Alcaldía de Orlando.

“El programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido”, fue el anuncio del fiscal general Jeff Sessions. Tras ello, la tristeza y frustración invadieron a los estudiantes, pero también renovaron su espíritu de lucha y esperanza al recibir el apoyo de su comunidad, algo significativo en estos momentos para ellos y sus familias.

“Estamos contigo”, “No están solos”, “Sí se puede”, “Inmigrantes son bienvenidos aquí” eran los gritos de apoyo y solidaridad junto a aplausos de los asistentes, en su mayoría miembros de las organizaciones pro inmigrantes y comunitarias que conocen sus historia de lucha y superación en este país.

Entre las organizaciones participantes constaban Mi Familia Vota Florida, Hope CommUnity Center (HOPE), Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Campesinos de Florida, Hispanic Federation de Florida, Latino Justice, Iniciativa Acción Puertorriqueña y Organize Florida, entre otras.

También dieron su respaldo, los funcionarios electos como el senador estatal Víctor Torres, el representante estatal Carlos Guillermo Smith, Vivian Rodríguez, en representación de la oficina del Congresista del distrito 9 Darren Soto, y la senadora estatal Linda Stewart.

El programa DACA fue instaurado hace cinco años u otorga una protección para estudiar y trabajar temporalmente a los menores inmigrantes indocumentados, conocidos como “Dreamers” (Soñadores). Un permiso que era renovable cada dos años. Por lo que, desde ahora, no se renovarán ni se emitirán nuevos permisos. El presidente Donald Trump además dio seis meses de plazo al Congreso para atender este asunto por la vía legislativa.

A defender su hogar y sus sueños

La joven Barrera, estudiante sobresaliente que se gradúo como Valedictorian en la secundaria Colonial y ahora estudia en el Rollins College, maneja su propio negocio y emplea a anglosajones, dijo sentirse muy triste con este anuncio pero añadió que su fe sigue firme como su lucha para defender su estadía en este país, al que llama su hogar.

“Vine aquí a los cuatro años, es el único país que conozco, es mi hogar. El único país en que he jurado a la bandera. No hay más tiempo, tenemos que luchar para defender DACA y es ahora. Soy orgullosa de ser criada aquí, orgullosa de tener una educación en Estados Unidos y quiero seguir mi carrera aquí”, sostuvo Barrera, quien tiene un hermano menor y vive con sus padres de origen mexicano. Ademásm es voluntaria de Mi Familia Vota.

Hugo Lara llegó a este país a los 10 años y dijo que sus padres decidieron venir a este Estados Unidos para brindarles un futuro mejor a él y sus hermanos. Teme regresar a México: “no sé si allá está bien ser homosexual, da miedo”, dijo el joven y exhortó a otros a seguir luchando intensamente en los próximos seis meses en los que el Congreso podría decidir sobre el destino de los soñadores.

Entre tanto, hicieron un llamado a la comunidad a que llamen a congresistas y senadores para aprueben el proyecto de ley DREAM Act, que busca regularizar la situación de los soñadores.

Para aclarar dudas y renovar su DACA

Esteban Garcés, director estatal de Mi Familia Vota y miembro de la Coalición de Acta de Confianza en Orlando, exhortó a los soñadores y sus familias a no bajar la guardia en esta lucha que apenas empieza.

“Que no bajen los ánimos, que hay esperanza. Hay que luchar a nivel federal, estatal y local. Existe una solución: que el Congreso apruebe el DREAM Act. No era necesario que el presidente Trump hiciera esto, demuestra una vez más que no es solidario”.

Por lo pronto, se empezó a ofrecer a los soñadores y sus familias asistencia psicológica y consejería legal.

Habrá una sesión informativa gratuita legal este jueves 7 de septiembre, a las 6 pm, en la iglesia First Unitarian Church of Orlando, ubicada en 1901 E. Robinson Street, Orlando.

Además, el 16 de septiembre, se ofrecerá una clínica de DACA en el sistema universitario Ana G. Méndez, en Orlando.

La abogada Ingrid Morfa, que estará en la sesión informativa, dijo que es importante que los beneficiarios de DACA tomen acción y conozcan sus derechos y opciones, como extender un poder judicial deferido para proteger sus bienes y a sus hijos, porque muchos beneficiarios son padres y madres de familia.

Por su parte, Hispanic Federation de Florida ofrecerá el 19 de septiembre una charla sobre inmigración ‘Lo que estudiantes y familias deben saber’, desde las 6 pm en la Asociación de Profesores del Condado Orange, en 1020 Webster Avenue, Orlando.

El 27 y 28 de septiembre viajará a Washington un grupo de líderes comunitarios organizado por Hispanic Federation para hablar con representantes del Congreso y defender DACA, entre algunos puntos de inmigración.

Garcés exaltó la gran contribución que hacen los Soñadores al estado, con un estimado de $1,500 millones en ingresos que crean en la economía de Florida: “claro que los necesitamos para el desarrollo económico porque son parte esencial del motor de la economía”.

A nivel local, la Coalición de Acta de Confianza en Orlando consta de 37 organizaciones, sindicatos y grupos comunitarios que están impulsando que la Ciudad de Orlando se comprometa y tome el liderazgo en proteger a la comunidad inmigrante.

“Estamos impulsando con más urgencia que la Ciudad de Orlando considere qué es lo que podemos hacer juntos por la comunidad inmigrante”, dijo Garcés.

Por su parte, el abogado Anthony Suárez, republicano y presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños de la Florida, anunció su renuncia al partido y que será independiente desde ahora, por estar en total desacuerdo con la decisión de eliminar DACA.

En horas de la tarde del martes, los senadores Dick Durbin (D) y Lindsey Graham (R) impulsaron una nueva versión del DREAM Act. La iniciativa se encuentra en ambas Cámaras del Congreso y cuenta con el apoyo de los representantes Lucille Roybal-Allard (D) e Ileana Ros Lehtinen (R).

Reacciones ante la eliminación de DACA

Buddy Dyer, alcalde de la ciudad de Orlando y Tony Ortiz, comisionado del distrito 2 de Orlando, manifestaron su apoyo a los soñadores durante la celebración del Mes de Hispanidad en la Alcaldía de Orlando.

“En Orlando, los Soñadores contribuyen a nuestra comunidad inclusiva, son una parte importante de nuestra fuerza laboral y estudiantes destacados en nuestras escuelas y universidades. Los Soñadores deben ser apoyados en su búsqueda del sueño americano, no amenazándolos con el miedo a la deportación. Yo apoyo a DACA y le hago un llamado al Congreso para que rápidamente apruebe una legislación que le brinde a los soñadores protección, esperanza y paz mental”, dijo Buddy Dyer, Alcalde de Orlando.

El congresista de Florida Darren Soto dijo: “El ataque del presidente Trump contra el programa DACA va en contra de los valores estadounidenses. Estos jóvenes hombres y mujeres beneficiarios de DACA no conocen otro país que los Estados Unidos. Ellos han crecido, estudiado y trabajado en nuestras comunidades durante toda su vida. Es simplemente inmoral negar a estos jóvenes, quienes han contribuido inmensamente a nuestro país, la oportunidad de realizar sus sueños sin el temor de la deportación. Voy a seguir con los Soñadores y sus familias para luchar contra las políticas de inmigración divisivas e insensibles del presidente Trump”.

Jimmy Torres-Veléz, presidente de Iniciativa Acción Puertorriqueña, comentó: “La decisión del presidente de eliminar DACA es uno de los actos más despiadados que ha hecho en sus cortos 9 meses. A los jóvenes recipientes de DACA les decimos que no están solos, nuestra comunidad latinoamericana y, en especial, la puertorriqueña los apoya y vamos a estar hombro a hombro luchando con ustedes”.

—

15 estados defienden DACA

Un total de 15 estados más el Distrito Columbia presentaron una demanda en contra del gobierno de Trump por su decisión de eliminar DACA, por considerar que afecta derechos fundamentales.

—

Preguntas sobre DACA

Para preguntas sobre DACA pueden llamar a la línea Conoce tus derechos: 1-888-600-5762.

—

Sobre sesiones informativas

Sobre las sesiones informativas y otras inquietudes pueden llamar a Mi Familia Vota al teléfono: 321-400-5775.