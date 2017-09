Este libro es un conjunto de historias que buscan establecer varias conexiones de gran vitalidad

Este libro narra la historia de un corredor aficionado a las carreras de medios maratones y maratones. Es decir, yo mismo. Quiero dejar en claro, desde un principio, que este libro no es un manual para los corredores que buscan mejorar su técnica al correr. Tampoco es un libro de un campeón que haya roto récords olímpicos o ganado medallas de oro o que quizá haya corrido tantos maratones que ya no le es posible registrarlos en su memoria.

Lo que sí contiene este libro es un conjunto de historias que buscan establecer varias conexiones de gran vitalidad; dentro de éstas la que me parece más interesante de subrayar es la que observa un paralelismo del concepto y de la propia praxis de Vida con el hecho de correr. Por ello el título Corriendo que es gerundio.

La vida humana, según la entiendo, desde su perspectiva biológica, social, cultural o intelectual requiere de esfuerzos continuos por alcanzar metas, objetivos, enriquecimiento, experiencias que alienten el gusto y la pasión por vivir. Desde luego, correr es sólo una actividad dentro de un esquema integral de vida, no es la única. Por tanto, una visión clara al respecto de lo mucho que el ser humano puede hacer me parece esencial en la definición de nuestras metas, así también para buscar los medios necesarios y pertinentes que, en consecuencia, nos permitan lograr aquellos sueños e ilusiones a las que legítimamente aspiramos. Por ello, aceptar que la vida tiene múltiples facetas y que, a pesar de que hay metas o propósitos que nos parecen distantes, inalcanzables, existe un tema que me parece puede servir como hilo conductor de este libro, por un lado, pero también como parte de nuestros esfuerzos humanos en un amplio sentido, a saber: la fuerza de voluntad.

La tarea de poner en juego todas las herramientas posibles para dar forma real, objetiva y tangible a nuestros sueños, desde luego, es una tarea individual e intransferible. Si se quiere, en sentido ulterior, la tarea exige de los seres humanos un importante nivel de responsabilidad, es decir, auto-responsabilidad, así como un nivel de autonomía que lejos de culpar a los demás, ya sea la familia, los astros, la escuela, los profesores, o cualquier otra relación o situación, acepta los errores y aprende de ellos, reconoce la frustración y la supera, vive el dolor y encuentra la importancia de la resiliencia como esta forma de instaurarse en un nuevo nivel, con mayor ahínco y con mayor decisión para seguir alentando la propia vida así como la de los demás.

