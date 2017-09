Información y consejos básicos para prepararse ante el huracán Irma en la Florida Central

Hacer un plan familiar, reservar suficientes suministros en caso de emergencia y estar bien informado es clave amte el posible azote del huracán Irma

Estar bien informado y prepararse para un huracán de la magnitud de Irma en la Florida Central es clave. Los vientos sostenidos de 185 mph han catalogado a Irma como una amenaza, posiblemente el huracán más grande registrado en el Atlántico. Hasta ahora, el gobernador Rick Scott ha declarado toda la Florida y todos sus condados en estado de emergencia y a medida que el huracán Irma progrese se tomaran medidas de precaución como evacuaciones y apertura de refugios. Mientras tanto, los funcionarios locales esperan noticias de cómo se mueve este sistema para actuar apropiadamente.

Many Soto, del Centro de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Orlando, indicó que el huracán Irma es una amenaza preocupante: “Es un sistema bastante serio y la preocupación mayor es la zona costera. En la Florida Central, la preocupación son los vientos mientras más fuerte sean los vientos mas escombros vamos a tener”. Soto hizo un llamado a las personas a que “se preparen ahora y que no esperen para última hora”. Según Soto, en caso de estar en casa y enfrentar fuertes vientos el lugar más seguro sería permanecer en un baño o un closet de primer piso o en un cuarto que no tenga ventanas.

“Este sistema es preocupante y serio y hay que tomar las medidas necesarias”, reiteró Soto.

Por otro lado, para proteger el bolsillo del consumidor el senador estadounidense Bill Nelson (D-FL) pidió a la Comisión Federal de Comercio que comience a monitorear de cerca y, si es necesario, tomar medidas rápidas contra los minoristas que suban precios mientras Florida se prepara para el huracán Irma.

“A medida que los preparativos para el huracán Irma comienzan, es esencial que el personal de rescate y los evacuados en Florida puedan acceder a la gasolina y otros productos refinados de petróleo libres de distorsiones de precios causadas por prácticas anticompetitivas”, escribió Nelson en una carta a la titular interina de esa comisión.

“He hablado con Brock Long, el jefe de FEMA, está listo y está preposicionando personas y suministros alrededor del estado. He hablado con el comandante de la Guardia Costera, el almirante Zukunft, y ya está preposicionando barcos y aviones para entrar justo después de que la tormenta llegue. He hablado con el coronel Kirk del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, está listo y dice que el Lago Okeechobee todavía tiene la capacidad de aguantar otros tres pies de agua antes de que este huracán amenace el dique. Hablé con el general Calhoun de la Guardia Nacional de la Florida. Están listos y preposicionados. Y he hablado con la secretaria de transporte, Elaine Chao, y le pedí que urgiera al estado a seguir adelante y levantar los peajes en las carreteras del sur de la Florida, en particular I-95 y Florida Turnpike, para que sea más fácil para la gente que está empezando evacuar”, dijo Nelson.

Preparativos en Orlando

La ciudad de Orlando ofrecerá sacos de arena para los residentes en preparación del huracán Irma

El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad de Orlando permanece en el nivel de monitoreo y los departamentos de la ciudad continúan tomando medidas preventivas para cualquier posible impacto del huracán Irma. Funcionarios de la ciudad quieren alentar a los residentes, visitantes y empresas a prepararse para la tormenta, incluyendo preparar sus kits de desastre, abastecerse de suministros y revisar planes de emergencia.

La ciudad de Orlando estará regalando sacos de arena para ayudar a los residentes a prepararse para el posible impacto del huracán Irma, a través de la División de Calles y Aguas Pluviales. Para obtenerlos, los residentes deben mostrar prueba de residencia y se les dará 10 bolsas por dirección.

Se distribuirán el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre de 2017 de 7 am a 7 pm en 1010 Woods Avenue, Orlando.

Puede mantenerse informados y obtener información en las cuentas en redes sociales de la ciudad de Orlando.

Facebook de la Ciudad de Orlando en Español: facebook.com/ciudaddeorlando

Twitter de la Ciudad de Orlando: @citybeautiful

Actualizaciones adicionales e información sobre el estado de emergencia de las operaciones de emergencia de la Ciudad de Orlando se publicarán en su sitio web: cityoforlando.net/status/.

En el condado Osceola

Se recomienda a los residentes seguir las noticias locales para obtener instrucciones adicionales, se aseguren de contar con suministros de emergencia y hacer un plan familiar para permanecer seguros.

Para más información:

Visite la página web facebook.com/osceolacountyfl

Llame al Centro de Información para el Público al 407-742-0000.

A los residentes del Condado de Osceola se le proporcionan materiales para llenar y hacer sacos de arena en varias localidades desde el pasado miércoles y en próximos días de 12 pm a 7 pm. Habrá ayuda disponible en todas las localidades para quienes no puedan llenar sacos ellos mismos.

Ubicaciones:

Departamento de Puentes y Carreteras, 3850 Old Canoe Creek Road en St. Cloud

Departamento de Puentes y Carreteras, 1698 Hoagland Boulevard en Kissimmee

Biblioteca de Poinciana, 101 N. Doverplum Avenue en Poinciana

Osceola Heritage Park, 1 Heritage Park Way in Kissimmee

Archie Gordon Memorial Park (BVL), 420 Buenaventura Boulevard in Kissimmee

Kenansville Community Center, 1178 S. Canoe Creek Road in Kenansville

Holopaw Community Center, 8801 Community Center Road in Holopaw

Celebration Library, 305 Campus Street

Hay un límite de 25 sacos por núcleo familiar.

En la ciudad Kissimmee y St. Cloud

Para los residentes de la ciudad de Kissimmee únicamente se ofrecerán hasta 12 sacos por familia, se requiere una identificación con foto para recibirlos en:

Esquina de Mabbette Street y Alaska Avenue (al cruce de YMCA). Habrá asistencia está disponible para aquellos que lo soliciten.

Para los residentes de St. Cloud se ofrecerán hasta 15 sacos por familia, se requiere una identificación con foto o una factura de servicios públicos de la Ciudad. Las personas deberán traer sus propias palas. La ubicación es:

P. Johnson Park, 324 Georgia Ave., St. Cloud

Cierres de escuelas

Las escuelas del Distrito Escolar de Osceola estarán cerradas el viernes 8 y el lunes 11 de septiembre a causa del huracán Irma. El plan es reiniciar clases el martes 12 de septiembre, pero puede consultar avisos oficiales en www.osceolaschools.net o llame al 407-870-4007.

En el Distrito Escolar de Orange al cierre de edición no se había decidido aún si cerrarían escuelas. Se avisará en caso de que se decida. Consulte la información en www.ocps.net, en Twitter en @OCPSnews y en Facebook en www.facebook.com/OrangeCountyPublicSchools.

Prepare su kit de emergencia

Un kit de emergencia debe incluir agua (un galón de agua por persona por día), comida (un suministro de tres días), medicamentos recetados y básicos, linterna o velas en caso de pérdida de electricidad, radio con baterías, cualquier artículo especial médico que se necesite y comida para sus mascotas. Los artículos deben mantenerse en un contenedor fácil de llevar en caso de tener que evacuar su hogar.

—

La ruta del huracán Irma

Información sobre la ruta y la intensidad del huracán Irma puede consultarse en el sitio web del Centro Nacional de Huracanes: www.nhc.noaa.gov