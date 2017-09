Cibercriminales acceden a datos de Equifax de 143 millones de personas

Se ha tenido acceso a información clave de finanzas de consumidores

El burau de crédito Equifax, una de las empresas que tiene los datos financieros más importantes de los ciudadanos, ha sufrido una brecha en sus sistemas que puede afectar a 143 millones de personas en el país, algo menos de la mitad de la población.

La intrusión por parte de “criminales”, tal y como lo describía el jueves un comunicado de prensa de la empresa, ha permitido el acceso de datos como números de seguro social, fechas de nacimiento, direcciones y en algunos casos el número de la licencia de manejar.

Los cibercriminales explotaron una parte vulnerable de la página web de Equifax, según la empresa, y obtuvieron además acceso a unos 209,000 números de tarjetas de crédito y ciertos documentos de disputas con información personal de 182,000 consumidores de EEUU además de otros en Canadá y el Reino Unido.

La brecha en la seguridad es grave porque los ciberintrusos han llegado a información clave para las finanzas de millones de americanos. El presidente de la empresa, Richard Smith, se disculpó y dijo lamentar la desprotección de unos datos cuando forma parte fundamental de su misión tenerlos a buen recaudo. Equifax, junto con Experian y TransUnion, son los bureaus que tabulan y calculan el riesgo crediticio de los consumidores lo que determina el acceso a préstamos o calificar para una vivienda asequible, entre otras muchas cosas.

La manipulación de los datos y el robo de identidad a partir de estos es la caja de Pandora que se ha abierto con esta brecha.

El ataque a la seguridad de Equifax empezó a producirse a mediados de mayo y solo el 29 de julio la empresa descrubrió este “acceso no autorizado”. Desde ese momento se actuó para parar la instrusión, se contrató a una empresa experta en ciberseguridad y se informó a las autoridades además de iniciar una investigación que se calcula que se cerrará en las próximas semanas.

Equifax dice que está alertando a los consumidores cuya información de tarjetas de crédito y otros documentos haya sido comprometida vía correo convencional. Adicionalmente ha establecido una website http://www.equifaxsecurity2017.com para que los consumidores comprueben si su información ha sido comprometida y para activar una monitorización de su crédito y protección de identidad durante un año.

Muchos expertos en ciberseguridad animan a los consumidores a estar alerta durante muchos años porque cuando se exponen ciertos datos normalmente no se usan inmediatamente sino que se tratan de obtener otros para acceder a distintas cuentas o esperar a que se baje la guardia para hacerlo.

Matt Schultz, analista de CreditCards.com afirmaba poco después de conocerse la noticia que cuando estas quiebras de seguridad ocurren “los consumidores necesitan ser diligentes, y no solo en el corto plazo”. “El hecho de que nada parezca raro en sus documentos del banco o su informe de crédito en este momento no significa que su información no esté comprometida. “Los tipos malos pueden ser muy pacientes y es importante mantenerse alerta incluso cuando esta historia ya no esté en los periódicos”.

Schultz dice que esta es la razón número 10,000 para revisar los informes bancarios y de tarjetas regularmente, “idealmente casa semana”. Este analista sugiere que ya se está chequeando Facebook o Instagram más de 10 veces al día y no es mucho pedir revisar la información financiera semanalmente. “Recuerde que a quien más le interesa la información de su dinero es a usted y cada uno es la última línea de defensa frente al fraude”.

¿Afectados?

Compruebe si lo está en http://www.equifaxsecurity2017.com o llame al 866-447-7559