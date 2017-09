Cuatro maneras de fortalecer tus relaciones personales

Aprende a estrechar los lazos con las personas que más quieres. Aunque suena complicado, en realidad no lo es tanto

Mientras la mayoría de personas tienen días especiales para diferentes celebraciones con sus seres queridos, las verdaderas relaciones personales van más allá de eso.

Cuando se trata de relaciones personales, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene ciertos defectos que empiezan muy pequeños, pero con el tiempo pueden costar mucho más que solo un distanciamiento, pueden provocar la pérdida completa de la relación. Debe haber una forma de reivindicarse, para construir de vuelta la confianza perdida y esos lazos para una mejor relación.

La mejor forma de hacer esto es siendo honestas con nosotras mismas, sabiendo qué relaciones necesitan sobrevivir y que ambas partes deben dar lo que corresponde. Como aseguran los expertos, debes rodearte de personas que mejoren tu vida y desechar a aquellas que no te valoren. Ser perfecta puede que no sea la solución, pero el autoconocimiento sí lo es.

A continuación, veremos cuatro maneras en las que podemos fortalecer nuestras relaciones personales:

1. Cuida de ti misma primero

Las relaciones personales no son fáciles. Lo que sea que pase en nuestras relaciones es un reflejo sobre nosotras mismas. ¿Te has dado cuenta que cuando tenemos días malos y estresantes, nuestras relaciones personales parecen ser más difíciles? Nuestras relaciones sufren cuando no somos felices, y podemos sentirlo.

Sentimos la ausencia, las dificultades, pero una cosa que en realidad no consideramos, es que somos la causa del fallo de nuestras relaciones. ¿Alguna vez has estado en una discusión, solo para preguntarte después sobre qué estaban discutiendo realmente? ¿A veces te sientes decepcionada de tus expectativas cuando no son cumplidas por las personas que esperabas? Todo el mundo tienen necesidades y tus instintos deben ser tu perfecta guía.

Si hay algo que se necesite hacer para alguien, pero tus instintos te dicen que debes hacerte feliz primero, hazlo. Todos tienen necesidades y pueden hacer sacrificios, pero nuestra felicidad debe estar primero. Esto no quiere decir que no debas hacer algunos sacrificios, pero a veces es mejor hacerte feliz a ti misma primero que hacer feliz a otras personas.

2. La distancia no debe ser una barrera

“Si el vehículo no puede llevar al mensajero, al menos debe llevar el mensaje”. Este antiguo proverbio quiere decir que el mensaje es más importante que el mensajero.

Los bellos mensajes de amor o cariño pueden iluminar la tormenta que hay sobre tu relación. Uno de los errores más grandes en las relaciones es la creencia que solo los regalos y estar juntos es lo que sostiene una relación. Se ha demostrado que esto no es cierto.

Un bello mensaje a un ser querido puede romper cualquier barrera de distancia. Las pequeñas cosas importan, y esta es una de las cosas que las personas suelen olvidar. A pesar de la distancia, las personas se sienten especiales al saber que son recordadas, sabiendo que en algún lugar, hay alguien que piensa en ellas.

3. Recuerda las fechas especiales

Muchas temporadas del año tienen días festivos para que la familia, amigos o seres queridos se reúnan y pasen un tiempo maravilloso. Hacer que estos momentos sean memorables debe ser tu prioridad. Cumpleaños, matrimonios, aniversarios y todo lo demás.

Una gran reunión entre las numerosas fiestas celebradas cada año es la Navidad, una ocasión perfecta para reunirse con familiares y amigos, para llenar esos momentos vacíos por el tiempo de separación, para intercambiar regalos y mensajes inspiradores con aquellas personas que nos importan. Si no podemos estar junto a nuestros seres queridos en esa fecha especial, los mensajes de navidad no pueden faltar.

Si mantener la relación con nuestros seres queridos es muy importante, estas fechas especiales deben estar en tu mente. Recordando los días festivos y compartiendo momentos felices es una de las maneras para fortalecer nuestra relación con nuestros seres queridos.

4. Toma la responsabilidad

La mayor parte del tiempo, es muy fácil encontrar lo que va mal en nuestra relación cuando no somos felices. Culpando a otras personas por nuestros propios sentimientos, esperamos que ellos vengan con soluciones para los problemas y les damos total control sobre la relación. Esperar una solución en este tipo de situaciones es esperar algo que nunca vendrá, porque en realidad no has encontrado la raíz del problema.

Ante de culpar a alguien más por cómo te sientes o por algo que debieron haber hecho antes, la mejor solución es analizar el problema para ver si pudiste haber hecho algo para dañar la relación o algo que hubiera prevenido el problema.

Tomar la responsabilidad, nos da el poder creativo para encontrar soluciones, pero si culpamos a los demás, no nos debería sorprender que la otra persona no haga nada para encontrar una solución y el problema se vuelva aún peor.