La insólita suspensión del Atlas vs. Tigres en la Liga MX ¡Y no fue por el terremoto!

El partido no se pudo disputar la noche de este viernes por precaución, sin embargo, fue otra razón ajena al sismo de 8.4 grados la que aplazó el duelo

GUADALAJARA, Jalisco.- Atlas lo volvió a hacer, pero ahora no fueron los jugadores los que fallaron sobre el terreno de juego, sino la gente de pantalón largo.

El partido que debieron disputar anoche los Zorros frente a los Tigres en el Estadio Jalisco no se pudo realizar por precaución, luego que no se pudo mover de lugar la estructura de una pantalla que instalarán en el centro del campo y que estaba demasiado cerca de la cancha.

Desde las 18:15 horas, la directiva del Atlas se reunió con Protección Civil, pues esta dependencia reprobó la altura de la pantalla circular, misma que debería de estar al menos a 19 metros de altura y sólo estaba a 7.60 metros. A las 20:00 horas se determinó cancelar el juego.

Acá en el Jalisco, haciendo fuerza para que se juegue… #VamosTigres

🐯👍 pic.twitter.com/Z1KcqXKn6p — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) September 9, 2017

“Agradecemos que en todo momento, el Gobierno y las autoridades de Guadalajara colaboraran para que todo el proceso y los protocolos se llevaran conforme lo indican los estatutos; buscando siempre la integridad de las personas”, anunció el club rojinegro en un comunicado.

La Liga MX acordó con ambos clubes celebrar el duelo en la próxima Fecha FIFA, que será el fin de semana entre la Jornada 16 y 17.

Aún no se define el día, sólo que sería en el descanso que habrá en esos días.

Y aunque será Fecha FIFA, donde hay varios juegos amistosos, Tigres no se verá obligado a ceder jugadores a las distintas Selecciones, pues ya no habrá eliminatoria mundialista para entonces.

Gustavo Guzmán, presidente de los rojinegros, estuvo desde temprana hora en la cancha, pero no se pronunció ante los medios de comunicación.

Molesta suspensión a aficionados

“Es una falta de respeto”, así calificó un aficionado la suspensión del Atlas contra Tigres que estaba programado para jugarse anoche en el Jalisco.

“Yo vine a comprar mi boleto a las 7 de la noche. Si ya sabían que no se iba a jugar para qué me venden boletos”, dijo Pedro Márquez, aficionado que vino del Estado de Guerrero para ver el juego.

Protección Civil determinó que no se jugaría el duelo debido a las pocas garantías que ofrece la instalación de la nueva pantalla del estadio.