TSA controla la cantidad de equipaje de mano

La cantidad del equipaje en cabina ya no es solo del interés de la aerolínea

Hemos escuchado en repetidas ocasiones que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha pedido refuerzo en los controles de seguridad de aeropuertos al rededor del mundo. Las revisión a los pasajeros y su equipaje ha aumentado. Sin duda hay una intensión de cooperación internacional. Lo que debes saber es que las exigencias no solo han aumentado para entrar al país, sino también en los controles de seguridad para vuelos locales.

La cantidad de equipaje con la que viajábamos tendía a ser solo del interés de la aerolínea, esto ha cambiado. Si no has viajado recientemente, esta nota te será muy útil, no solo para evitar demoras sino para evitar perder tu vuelo.

Una vez has pasado por la ventanilla de la aerolínea para chequear equipaje, procedes a la zona de seguridad aeroportuaria. Tiempo atrás TSA se encargaba netamente de garantizar la seguridad de los pasajeros revizando la legalidad de los materiales o artículos transportados. Ahora, esta regla ha cambiado un poco. No podrás entrar al control de seguridad si llevas más de un carry-on/morral y un artículo personal. De llevar más de lo permitido deberás acomodar tu equipaje o hasta dejar lo que no quepa, porque esto dejó de ser solo del interés de la aerolínea.

Ya no valdrá con que convenzas a la persona de la aerolínea con que te deje abordar con un paquete de más o que pagues adicional por el. El control del equipaje de mano se ha fortalecido también en vuelos locales, por lo que de querer llevar artículos adicionales debes chequearlos formalmente previo a llegar a seguridad.

Actualmente existe el TSA pre, un beneficio que permite a los pasajeros pasar con mayor rapidez, y aunque no se exige que se retiren los zapatos o pasen su computador aparte del resto del equipaje por el escáner, la norma rige para todos. Lo que llevas en cabina es controlado y limitado.

En otras palabras, con la aerolínea se puede acordar un pago para registrar equipaje adicional en bodega, pero no hay forma que en cabina lleves más que el equipaje de mano y un artículo personal. De exceder lo permitido no pasarás del control de seguridad.