La albiceleste se hunde, pero los futbolistas argentinos gritan “¡Gol!” en sus clubes

"Candil de la calle, oscuridad de su casa" dice el refrán popular. Messi, Icardi, Agüero, Higuaín y Dybala sonríen este fin de semana mientras su selección sufre rumbo a Rusia 2018

La preocupación por el momento delicado que atraviesa la selección argentina en las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018 quedó en pausa para ellos. En su estadía en Europa, los delanteros de los que más se espera con la camiseta celeste y blanca casi nunca fallan con los colores de su club. Como si cambiaran el chip.

Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín intensificaron ayer su sintonía con la red, como tantas veces ha sucedido antes y después de fechas en el camino que lleva a la Copa del Mundo. Este domingo fue el turno de Mauro Icardi, en el triunfo de Inter ante Spal. Cuando la Argentina está a sólo un mes de definir si logra la clasificación directa, se aferra al repechaje o queda fuera de la máxima competición, sus principales figuras escriben su Dr. Jekyll y Mister Hyde deportivo. Al este del océano Atlántico sonríen, tienen afiladas las garras, disparan con una mira láser infalible. En suelo americano, la identidad es otra, casi opuesta en algunos casos; sufren por el andar del equipo nacional y convierten poco y nada.

A Messi no se le cierra el arco ni le faltan variantes en la liga de España. Todo lo contrario: es implacable. Ayer lo padeció Espanyol, en el clásico catalán. Leo marcó los tres primeros tantos en el 5-0 que llevó a Barcelona a la cima del torneo, con puntaje perfecto en tres fechas. En el Camp Nou, el 10 tuvo una efectividad impecable: sus tres disparos al arco terminaron en gol. En el primero, recibió en posición adelantada en el área, hizo pasar de largo a un defensor al enganchar hacia adentro y de zurda clavó la pelota en un ángulo. En el segundo, la empujó de derecha arrojándose al suelo, tras una habilitación de media vuelta de Jordi Alba. Y en el tercero, el lateral lo asistió para que resolviera de primera, sin rivales que le hicieran sombra. Su 38º hat-trick en Barça era un hecho en el anochecer español. En el seleccionado lleva cuatro tripletes, frente a Panamá por la Copa América Centenario 2016, y en amistosos internacionales con Suiza (2012), Brasil (2012) y Guatemala (2013).

Agüero estuvo en la última convocatoria de Jorge Sampaoli para los partidos contra Uruguay y Venezuela, pero no jugó ni un minuto. A su regreso a Manchester, Pep Guardiola le dio la titularidad y Kun marcó el gol de Manchester City que abrió un resultado idéntico al de Barcelona, pero unas horas antes y por la Premier League. En el 5-0 a Liverpool, en el que asistió al brasileño Gabriel Jesús en el tercer tanto, hizo historia el ex jugador de Independiente y Atlético de Madrid: consiguió su 124º gol desde que desembarcó en Inglaterra y, a los 29 años, se convirtió en el máximo anotador no europeo de la historia del certamen, superando al trinitense Dwight Yorke, que brilló en Aston Villa y Manchester United en la década de los noventa.

“Muy buen partido de todo el equipo y gran victoria ante un rival muy importante. A seguir así, y ahora a pensar en la Champions. Y muy orgulloso de ser el máximo goleador no europeo de la Premier. Gracias al club y a mis compañeros por haberlo hecho posible”, escribió Agüero en Twitter. El City es uno de los punteros del campeonato y el miércoles próximo jugará en Holanda ante Feyenoord, en el inicio de la etapa de grupos de la Champions League. Un verdadero contraste con la situación de Kun en el equipo argentino, para el que marcó un tanto en los dos últimos años, en 13 juegos. El último fue el que cerró el 5-0 a Panamá el 10 de junio de 2016, por la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos.

Higuaín y Dybala anotaron un gol cada uno para Juventus, en el 3-0 como local sobre Chievo por la tercera fecha de la liga italiana, que tiene puntera e invicta a la Vecchia Signora. Sin lugar en el último plantel argentino que armó Sampaoli, Pipita reserva sus festejos casi exclusivamente para el Viejo Continente. Allá es el máximo goleador histórico de una temporada (36 en la 2014-2015, en Napoli) y lleva 33 en 58 encuentros en Juve. En la selección anotó apenas uno en las últimas siete participaciones, el del 2-2 frente a Perú en octubre pasado, en Lima. Justamente, el equipo dirigido por Ricardo Gareca es el próximo rival de la Argentina en las eliminatorias, en otro partido clave, que no tiene estadio definido pero sí la necesidad imperiosa del local de reencontrarse con el gol.

La Joya, en tanto, conmueve a Massimiliano Allegri, el DT de Juventus. “Junto a Neymar, cuando se retiren Messi y Ronaldo, será el mejor del mundo. Estoy contento por él, está creciendo a liderazgo, en jugadas”, señaló sobre Dybala, que ayer fue suplente, jugó 37 minutos y armó una apilada maravillosa para sellar el resultado. En sus últimos seis partidos, el cordobés anotó siete veces en los cuatro que jugó con su club y ninguno en los dos con la camiseta celeste y blanca.

La Argentina necesita de los goles de ellos más que nunca. Como los hacen casi todos los fines de semana a la distancia.

Con el arco bien abierto

38 hat-tricks de Messi. El triplete de ayer de Leo ante Espanyol fue su 38º para Barcelona; 27 de ellos fueron por la liga de España.

124 tantos de Kun en Inglaterra. El gol a Liverpool convirtió a Agüero en el máximo goleador histórico no europeo en la Premier. Allí juega desde 2011.

8 éxitos de Dybala e Higuaín. Juventus ganó siempre que La Joya y Pipa marcaron en un mismo partido. Fueron 8 victorias, con 12 tantos del cordobés y 9 del ex de River.