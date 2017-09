Vasos de la NFL se iluminan cuando tu equipo favorito hace un touchdown

¿Cómo puede ser posible esto? Aquí te lo compartimos

Este fin de semana arrancó con todo la temporada de la NFL y los patrocinadores no quieren quedarse rezagados en la promoción de sus productos, por el contrario, buscan siempre ir a la vanguardia.

Un claro ejemplo, es una empresa cervecera estadounidense que decidió poner a la venta unos curiosos vasos que se iluminan cuando tu equipo favorito consigue un touchdown. ¡Y todo en tiempo real!

¿Cómo es posible esto?

Se trata de un novedoso sistema que funciona a través de radiofrecuencias y que se ubica en la superficie inferior del vaso. Cuando llega una anotación, una señal se emite desde el mismo estadio y el vaso se ilumina del color insignia del equipo que elegiste para el vaso, donde al mismo tiempo puedes ir consumiendo tu refresco o cerveza.

New England Patriots, Denver Broncos, Indianápolis Colts, San Francisco 49ers, Oakland Raiders, New York Giants y New York Jets, son los equipos que hasta el momento están disponibles para esta novedosa modalidad de los vasos de la NFL.

Dale un vistazo al siguiente video, para que seas testigo de los vasos luminosos de la National Football League.