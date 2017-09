Video: Janet Jackson rompe a llorar en su concierto de Houston

La cantante no fue capaz de contener las lágrimas mientras interpretaba una canción sobre relaciones abusivas y malos tratos

Janet Jackson ha salido de gira por primera vez tras convertirse en madre con su tour ‘State of the World’, que ya le ha llevado a presentarse ante sus fans en Louisiana el pasado jueves y Houston este mismo sábado. El comportamiento de la estrella del pop sobre el escenario está siendo analizado con lupa en busca de alguna señal sobre su actual estado de ánimo tras el inesperado anuncio de su separación el pasado abril, apenas un mes después del nacimiento de su primer hijo con su marido Wissam Al Mana.

En esa misma línea, a los asistentes al último de sus conciertos no se les escapó lo duro que le resultó a su ídolo interpretar el tema ‘What About’, que trata de una relación abusiva marcada por las infidelidades y durante la cual Janet fue incapaz de contener las lágrimas.

“¿Qué pasa con todas las p**adas que me has hecho? ¿Qué pasa con todas las veces que me has golpeado? ¿Qué pasa con todas las ocasiones en que seguiste adelante mientras yo te pedía por favor que no?“, reza parte de la letra de la letra.

Al concluir el sencillo, Janet se dirigió a la audiencia para hacer una sorprendente declaración: “Esa soy yo“, afirmó al tiempo que señalaba a las bailarinas que habían escenificado varias escenas de malos tratos mientras ella cantaba.

A su paso por Texas, la artista también quiso visitar este mismo viernes a algunas de las muchas personas que han tenido que abandonar sus hogares debido al huracán Harvey y que aún se encuentran en varios refugios.

Janet acudió al Centro de Convenciones George R. Brown, donde todavía hay uno 1.600 evacuados, y un día después dedicó su actuación a todas las víctimas de los destrozos causados por el fenómeno natural, además de donar todos los beneficios del concierto a diversas organizaciones benéficas que tratan de ayudar a restablecer la normalidad lo antes posible entre todas las familias afectadas.