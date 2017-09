“Canto mejor en español que en inglés”: Jennifer López

Asegura que está viviendo el momento de su vida

Jennifer López vive un momento de plenitud, la boricua mantiene una relación sólida con el exbeisbolista Alex Rodríguez, es una madre realizada, se cotiza en la televisión y el cine, y está por estrenar su disco “Por primera vez”, muy acorde por ser su primera producción íntegra en español.

Aunque J.Lo ha admitido públicamente que el idioma de sus padres se le complica, ha realizado un gran esfuerzo por cantarle a su amplio público hispano.

“Amo cantar en español, porque es más romántico”, dijo a Hola! Estados Unidos.

“Es el idioma de mis pasiones y ser apasionada es una parte tan integral de mi ser. El español me cuenta al oído cosas que no me puede contar el inglés. Además, siento que canto mejor en español que en inglés. Al final, todos vamos por la vida interpretando una canción”, agregó la cantante que realizó duetos para este disco con Gente de Zona y Wisin.

La “Diva del Bronx” también habló de su vida personal, una ajetreada aventura de 48 años que ahora atraviesa su plenitud.

“Porque siento que mi luz interior brilla más fuerte que nunca, que soy mejor persona, hija, madre, amiga y novia… Soy mejor”, expresó a la publicación, en entrevista realizada en su casa de Los Hamptons.

Siempre competitiva, en gran forma y reluciente, López asegura que sus ganas de ser mejor, no le quita su amor por gozar cada momento de la vida.

“Quiero ser mejor, pero estoy OK con lo que soy… Me acepto completamente con todas esas cosas. No estoy aquí para ser perfecta, estoy aquí para ser simplemente mi mejor versión, con todo lo que eso implique”, concluyó.

En español o en inglés, J.Lo luce totalmente realizada.