Famosos se unieron y recaudaron más de 44 millones para las víctimas de los huracanes Harvey e Irma

Famosos anglos y latinos se unieron este lunes y martes en un Telemaratón que llamaron ‘Hand in Hand’, en el que recaudaron más de 40 millones de dólares para los damnificados de los huracanes Harvey e Irma que afectaron Texas y parte de la Florida, respectivamente.

Las cadenas más importantes del mercado anglo: ABC, NBC, CBS y FOX tuvieron la transmisión, y en un hecho sin precedentes, Univision fue la única cadena hispana en unirse a la Telemaratón transmitiendo el evento solidario de 8 a 9 PM el martes.

Beyonce, George Clooney, Julia Roberts, Barbra Streisand, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Sofía Vergara, Jamie Foxx, Karlie Kloss, Rob Lowe, Matthew McConaughey, Dennis Quaid, Kelly Rowland, Adam Sandler, Ryan Seacrest, Michael Strahan, Blake Shelton, Justien Bieber y Luis Fonsi, entre otros dijeron presente en horas llenas de emoción, optimismo y recaudaciones millonarias.

Entre las donaciones más fuertes estuvieron la de Apple, Stephen Colbert anunció que darían 5 millones de dólares; Albertsons Cos y Merck cada uno dio 1 millón .La estrella de la NBA Chris Paul también dijo que la Asociación de Jugadores de la NBA, donó 500 mil dólares.

Steve Wonder abrió la el Teletón cantando ‘Lean On Me’, pero antes dijo: “Cuando el amor entra en acción, no prefiere el color de la piel, ni la etnia, ni las creencias religiosas, ni las preferencias sexuales, ni las persuasiones políticas”.

Otra de las estrellas que también aprovechó este espacio para dar su opinión casi política y sin duda humana fue Beyoncé, quien dijo: “Los desastres naturales no discriminan. No ven si eres inmigrante, negro o blanco, hispano o asiático, judío o musulmán, rico o pobre. No importa si eres de los vecindarios de Houston o de Third Ward River Oaks, todos estamos juntos en esto”.

Las sedes del Teletón ‘Hand in Hand’ estuvieron en Los Angeles New York y Nashville, desde donde los diferentes artistas pedían donaciones, atendían los llamados solidarios y cantaban.

Uno de los momentos más emocionantes sin duda fue cuando Luis Fonsi cantó ‘Hallelujah’ en español, junto a Tori Kelly que hizo su parte en inglés, logrando emocionar a los presentes y, sin duda, a los televidentes.

La maravillosa noche llena de momentos emotivos, como los testimonios de varios de los damnificados que perdieron todo, incluso la vida de familiares, la cerró Billy Crystal con una frase que cerró lo que significó este gran acto de amor: “Esto es lo que realmente se trata Estados Unidos”.