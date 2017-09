Guillermo del Toro detesta que Peña Nieto lo felicite

González Iñárritu tampoco le tiene aprecio a su presidente

Guillermo del Toro es uno de los cineastas que llenan de orgullo a México, sin embargo el flamante ganador del León de Oro a mejor película en la edición 74 del Festival de Cine de Venecia, no se siente a gusto cuando el presidente de su país lo felicita.

Así es, el director de la aclamada cinta “La forma del agua” dijo a los medios de comunicación que no le gusta que Enrique Peña Nieto celebre junto a él sus éxitos.

“No, no me gusta cuando me felicita (Peña Nieto)”, expresó en Toronto, Canadá.

“No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos, etc. pero no hay grandes políticos, a veces me lo pregunto, ‘¿cómo es posible que no nazcan diez políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación?’ Un atleta mexicano va y hace lo que tiene que hacer. Si tiene que correr los cien metros planos se prepara y lo consigue”, explicó.

“Sin embargo lo que es la clase política está totalmente pervertida, hay todo un rollo para hacer justamente lo contrario de lo que se debería de hacer. Me sorprende que estadísticamente no salgan políticos mexicanos capaces. Cuando me preguntas de Peña Nieto, lo cierto es que me parece absolutamente aterrador que en su función haga todo lo opuesto a lo que se supone que tiene que hacer”, concluyó.

Es un hecho que la generación de oro de directores mexicanos no tienen en buen aprecio al mandatario mexicano. Alejandro González Iñárritu ya le había dado un “no me olvides” en la entrega de los premios Óscar cuando pidió “un gobierno como el que se merecen los mexicanos”.

Ahora, en el marco de su instalación “Carne y arena” en la Ciudad de México, fue mordaz en sus críticas a las acciones de Peña Nieto: “Fue una irresponsabilidad invitar a Trump”, recordó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Como quien dice, los cineastas cortaron de su película al presidente.