Esta foto de Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi provocó las burlas

¿Qué fue lo que no le gustó a sus fans?

Después de muchos dimes y diretes en torno a la relación entre el italiano Gianluca Vacchi y la colombiana Ariadna Gutiérrez, las publicaciones en las que se muestran amor regresaron a las redes sociales.

Este miércoles el excéntrico millonario publicó una foto en la que aparece muy sonriente junto a la ex reina de belleza.

“Bambi”, tituló Vacchi, junto a un corazón.

Bambi ❤ @gutierrezary A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Sep 13, 2017 at 5:00pm PDT

Como en todas las relaciones de famosos, las opiniones suelen estar divididas, y aunque algunos seguidores celebraron el romance, otros se burlaron y recordaron a la ex del DJ, Giorgia Gabriele.

“Era mucho mejor, Giorgia”, se lee en la red social.

Además, muchos seguidores lamentaron la comparación y recordaron que el personaje de Disney, “Bambi” no era hembra, sino macho. Otros calificaron a Ariadna como interesada. Sácale todo el dinero que puedas, mientras se deje”… “Bambi era hombre”, expresaron.

“Leo tantos comentarios de que Giorgia es mejor, que esto y lo otro, ya deberían superar que ellos terminaron, Giorgia es una mujer divina y cantidad de cosas buenas, pero él ya esta con Ariadna, que también es una mujer espectacular en todos los sentidos… Si ellos terminaron fue por algo y porque comenten que Giorgia es mejor no van a volver, deberían respetar y no hacer esos comentarios tan venenosos, si no les gusta como se ven, es muy sencillo, no los sigan, no los vean, no comenten y así van a ser muy felices y van a dejar de sentir tanto odio y envidia”, respondió fanspipebueno16, entre una conversación llena de polémica.

El noviazgo de Ariadna y Gianluca ha estado bajo los reflectores y rodeado de rumores, sin embargo, ellos siguen muy contentos, juntos.