Lili Estefan anuncia que se separa de su esposo

"Después de la muerte de mi madre cuando era niña, este es el dolor más grande que he tenido que vivir"

A días de haber festejado los 25 años de casados, Lili Estefan sorprendió anunciando que se separa de su esposo Lorenzo Luace.

Visiblemente triste y con lágrimas en los ojos, Lili pidió unos minutos en el show de Univision, ‘El Gordo y La Flaca’ que conduce junto a Raúl de Molina, para dar la triste noticia que después de casi 30 años juntos tomaron la decisión de separarse.

“Vengo hoy con un nudo en la garganta. A lo largo de los años he tenido el privilegio de entrar a sus hogares día a día a través de la televisión, siempre hablándoles con total honestidad e integridad, pero también con el corazón y como mujer con total transparencia.

Me han recibido con un cariño inmenso, me han hecho parte de su familia y me han visto crecer como persona y como profesional, volviéndose así, parte de la mía. Yo los quiero a ustedes como no se pueden imaginar.

Siempre les traigo noticias de entretenimiento y farándula, pero hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Es por eso que quiero contarles personalmente y con el corazón en la mano que hoy inicié el proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años.

Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque sí muy dolorosa, definitivamente siento que es lo que debo hacer, siempre pensando en el bienestar de mis dos hermosos hijos, el tesoro más preciado que me ha dejado esta relación.

Les pido que, como siempre lo han hecho, por favor me acompañen una vez más con sus oraciones, cariño incondicional y pensamientos de solidaridad en este difícil momento, a la vez pido también su discreción y respeto para mis hijos y para mí. No sé qué va a pasar en el futuro. Pero si les puedo garantizar que después de la muerte de mi madre cuando yo era niña, este ha sido el dolor más grande que he tenido que vivir. Gracias a Univision por permitirme este momento”, dijo Lili ante las cámaras e intentando contener el llanto.

Lili y Lorenzo tienen dos hijos, Lorenzo Jr y Lina, quien acaba de cumplir 15 años. Hace unos días, la sobrina de Emilio Estefan Jr. le escribía un hermosos mensaje de amor ha Lorenzo cuando cumplieron 25 años de casados diciendo lo siguiente:

“Un día como hoy pero ya hace 25 años nos dimos el SI!!! Parece que fue ayer mi gente pero como ha llovido dese ese día . Gracias baby por ser mi compañero de vida por compartir conmigo cada triunfo, cada problema, cada alegria y tantas cosas massssss. Por estar a mi lado en los peores momentos. Por saber apoyarme cuando más te necesito. Por nuestros dos hijos Lina Y Lorenzito, por esforzarte cada día para darnos tanta felicidad! Que AGUANTE baby 😂😜, pero aquí estamos celebrando nuestros primeros 25 y espero que sean muchos masssssss! Y aunque por casi 19 años he sido la flaca de todos, para ti siempre seguiré siendo tu flaquita! ❤️ I LOVE UUUUU SOOOO MUCH #happyanniversary#25 #parecequefueayer #love Graciassss @kimsheptv me encantó este regalo 🎁 #BodasDePlata #25años más de #25añosjuntos “.

Hasta el momento Lorenzo se a mantenido sin dar declaraciones, y con el mismo perfil bajo como se ha manejado todos estos años dentro de la famosa familia de los Estefan.