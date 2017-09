Alicia Machado se burla de Lili Estefan por su separación

"Pobrecita... ¿pero el cuerno es con una mujer o con un hombre? upps", fue parte de lo que escribió la ex Miss Universo

Luego de que Lili Estefan anunciara que se separó de su esposo Lorenzo Luaces muchos son los medios y famosos que opinaron sobre el tema, una de ellas Alicia Machado pero en este caso para burlarse de lo sucedido.

Luego de que Ana María Canseco comentara en su cuenta de Instagram que se decía que los motivos de la la separación de Lili Estefan había sido por una infidelidad de parte de su esposo, Alicia publicó lo siguiente en los comentarios de la presentadora de ‘Un Nuevo Día’.



De inmediato comenzaron los seguidores de Ana María a insultar a Alicia, y reclamarle la forma en que estaba opinando sobre el tema. Estos son algunos de ellos:

luisaorientaldance@aragagu @yennipgmis respuestas favoritas ❤@machadooficial Esa negatividad y veneno que expresas continúamente no es la representación de lo que es la gente de Venezuela 🇻🇪

nicaragua20141Eres tan sinica que borrasteis los mensajess. Desgraciada perra por lo menos lili duro 25 años de vida y tu ni un ańo ni acostarse con. Narco te sirvió Mirta como te detesta la gente estupida y eres tan sarosa q estas echa mierda puerca perra marrana obesa baja de peso y tu hijo no sabe lo q significa famili en cambio lili si la formó y tu burlándote y mírate en el espejo q has hecho tú en 25 ańos tu hija sin padre y tu q has hecho marrana con tu carrera nada por q es una mierda nadie te quiere y solo vives colgando fama agena

annegzman@machadooficial tanto que te estás burlando de lili gordaaaaa. Y cuando la gente te da lo tuyo y te dice la verdad de la rata que eres, bloqueas a todo el mundo. No Que muy mujercita para burlarte? Por qué no aguantas que te pongan en tu sitio buena pendeja. Nunca serás feliz. Solo sonaste porque comentaste con burla a lili. Nadie te quiere, no le importas a nadie. La gente como tú vive su vida amargada. Todavía te falta esperar palos de la vida por mala

daya0421@machadooficial wow! Ella me imagino que se rio de ti cuando hiziste saliste en Un video porno cierto? Pues cualquiera se rie de una payasa como tu, cerebro hueco… @liliestefan es una mujer integra y se nota a simple vista, jamas se reiria del drama ajeno, es solo su trabajo o que harias tu en un programa de farandula??? Que pena!! Estas buscando un poco de publicidad con el comentario y se nota.

annegzman@machadooficial jajaja! Ni a mil likes llegas ni a 10 comentarios 😂😂😂😂😂😂😂😂

liiro__Que lástima da la ex gorda miss universo de la Alicia Machado. Hablando dizque a favor de la mujer y se burla de su género. Que bueno que trump te dijo todo lo que te dijo. Debió decirte más. Ese lugar que te han dado de embajadora de la mujer te queda MUY GRANDEEEEEEEE. Hay más gente que lo necesita y hacen más por los mujeres latinas que tú. Solo así te haces sentir. Siempre rodeada de escándalos. Porque no eres NADA.

bbb_luna@machadooficial por favor analiza tu actitud, no creo lo que estoy leyendo… tú eres mujer e influyente hay miles de jóvenes que te admiran y este es el mensaje que les está dando…. por favor más compasión y menos bulling 🙏

La historia de estar reacción habría comenzado cuando Alicia Machado se enojó con Lili Estefan y con Raúl de Molina porque en plena campaña con Hillary Clinton, en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, quisieron entrevistar a la ex Miss Universo, y ella les dijo que debían hablar con su publicista anglo de Los Angeles.

“Yo les voy a decir la verdad de lo que pasó con Alicia Machado, yo conozco a Alicia desde que le llevé el desayuno a la cama cuando ganó Miss Venezuela, he hecho miles de historias con ella y la quiero mucho, entonces la llamo por teléfono y Alicia me dice ‘ay por favor puedes llamara mi publicista en Los Ángeles para ver si tengo tiempo de ponerte en una de las entrevistas, y yo digo ok es como si yo llamara a mi esposa y me mandara con mi publicista para ver si tengo tiempo de pasar 11 segundos contigo”, explicó en su momento De Molina.

A los que Lili agregó: “lo mejor no tiene espacio en su teléfono más que para el mercado anglo”.

Después de esto Lili y Raúl contaron que Alicia los había bloqueado en las redes sociales, y al parecer le llegó el momento de ‘vengarse’ en base al mal momento que está viviendo la sobrina de Emilio Estefan Jr.

