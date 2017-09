Confrontan a Trump sobre el cambio climático y su respuesta es ridícula

Mientras Texas y Florida tratan de salir del agua tras los devastadores huracanes Harvey e Irma el presidente Donald Trump vuelve dejar claro lo que piensa sobre el calentamiento global.

Unos periodistas que viajaba con el primer mandatario a bordo del Air Force One le preguntó sobre el impacto que el cambio climático habría tenido en las dos tragedias que enlutan hoy al país entero.

Su respuesta además de ridícula contradice directamente sus declaraciones tras la llegada de los huracanes Harvey e Irma.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2017