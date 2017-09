Sigue a Chicharito en la Premier League, Fecha 5: West Bromwich Albion vs. West Ham, horario y canales de TV

Los 'hammers' buscan otra victoria para salir del infierno de la parte baja de la tabla en el fútbol inglés

El West Ham United por fin salió del sótano de la Premier League tras vencer por dos a cero al Huddersfield en el Olímpico de Londres. Sin embargo, todavía falta mucho para echar las campanas al vuelo y poder subir en la clasificación general en la que están apenas por encima del Bournemouth y del Crystal Palace.

El reto de los ‘hammers‘ para la fecha 5 se llama West Bromwich Albion, equipo dirigido por el galés Toni Pullis que presume el sitio 9 en la tabla y que los recibe este sábado en The Hawthorns en un partido que se antoja complicado.

El West Ham inició el torneo con tres derrotas seguidas, pero tiene la oportunidad de hilar su segundo triunfo. El recurso del delantero mexicano Javier Hernández no ha sido factor de peso y el nuevo fichaje todavía queda a deber a los aficionados del club londinense, a pesar de haber sacudido ya la red dos veces en la fecha 2.

Los goles de Chicharito son cada vez más urgentes para los ‘hammers’, que esperan tenerlo con la mira fina y no tener que prescindir de él en los movimientos tácticos buscando revulsivos.

Partido: West Bromwich Albion vs. West Ham United

Cuándo: sábado 16 de septiembre

Dónde: The Hawthorns

Hora: 7:00 am (PACÍFICO) / 9:00 am (CENTRO) / 10:00 am (ESTE)

Transmisión de TV

EEUU: UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Gold

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD, ESPN Play Latin America