Trump está empeñado en acabar con este tipo de inmigración a EEUU

Nuevamente el presidente Donald Trump dejó claro sobre sus planes migratorios para Estados Unidos.

En uno de sus tuits de este viernes el primer mandatario dijo que la “migración en cadena” tiene que estar por fuera de cualquier tipo de reforma migratoria permanente, haciendo referencia a los diferentes planes que se cocinan en el Congreso para lidiar con la suerte de 800,000 jóvenes indocumentados.

“Migración en cadena no se puede permitir en cualquier legislación sobre inmigración!” tuiteó el presidente.

CHAIN MIGRATION cannot be allowed to be part of any legislation on Immigration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017