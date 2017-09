“Así se veía la depresión antes de su muerte”: revelan video de horas antes del suicidio de Chester Bennington

Una imágenes reveladas en las últimas horas por la esposa de Chester Bennington llenaron de tristeza a los millones de fans que hoy siguen llorando el suicidio del líder de la legendaria banda, Linkin Park.

Apenas unas horas antes de la muerte de Chester Bennington fue filmado riendo y bromeando con su familia, lo que demuestra que “la depresión no tiene una cara o un modo”, dijo su viuda, Talinda Bennington.

“Mi siguiente tweet es el tweet más personal que he hecho,” dijo en Twitter la mujer que estuvo casada con 12 años con el talentoso pero atormentado músico.

“Así es como se veía la depresión 36 horas antes de su muerte. El nos amaba TANTO y nosotros lo amábamos a el”, agregó Talinda que se ha dedicado a difundir el conocimiento acerca de la depresión desde la muerte de Chester en julio.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

