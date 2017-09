Indignación por impactante video de policías derribando a anciana en plena protesta

Impactante vídeo provenientes de San Luis, Missouri donde se ve a un escuadrón la policía golpeando a una mujer mayor en el suelo y luego caminando sobre ella.

El enfrentamiento entre la policía y manifestantes comenzó desde el viernes tras la absolución de un juez a oficial de policía Jason Stockley por la muerte a tiros de Anthony Lamar Smith, un joven afroamericano de 24 años que fue baleado por el policía en 2011.

La policía dijo que las protestas se habían vuelto violentas, donde el video fue grabado, después de que manifestantes rompieron el parabrisas de un vehículo de la policía y arrojaron botellas a los uniformados. Las autoridades respondieron declarando la protesta como ilegal y ordenó despejar el área, momentos en que se registraron los hechos.

Watch the lady wearing red in the bottom right of the screen. Police using pepper spray on protesters marching after the Stockley ruling pic.twitter.com/XF16yxDQqg

