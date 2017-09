Dayanara Torres: El divorcio de Marc Anthony fue el momento más duro de su vida

Mira el video, te sorprenderá lo que dice de su ex

En el marco del debut de ‘¡Mira Quién Baila!’, Dayanara Torres, una de las famosas que participan en esta quinta temporada, habló como nunca de su divorcio de Marc Anthony y aseguró entre lágrimas que ese fue el momento más duro de su vida.

“Ser madre me completa, es el mejor rol que quiero hacer, no me quiero permitir no hacerlo bien, mis hijos son mi todo. Gracias a ellos yo me he levantado. El momento más duro de mi vida fue definitivamente mi divorcio… Han pasado tantos años que hoy uno puede mirar para atrás y decir, ‘sabes qué, no tenía nada que ver conmigo’… Pero es aprender, aprender y levantarse gracias a Dios por mis hijos”, explicó entre lágrimas Dayanara en el reality de los domingos de Univision.

La ex Miss Universo aseguró que uno de los motores de su vida es enseñarle a sus hijos a tratar bien a las mujeres, y aunque no dijo nombres, deja entrever que no quiere que Christian y Ryan repitan lo que Marc hizo con ella:

“Yo quiero que ellos sepan especialmente cómo tratar a la mujer, como ser caballerosos, respetar, porque aparte de lo que haya sucedido conmigo punto, son mujeres y hay que respetarlas, fue duro, es duro”, aseguró en la entrevista.

Recordemos que Marc y Dayanara se separaron y casaron dos veces: una por civil y otra por iglesia. En ambas rupturas los motivos fueron las supuestas infidelidades del cantante.

Entre ellas una supuesta relación con una joven cubana bailarina del bar Mangos de Miami Beach, quien lo llevó a una corte de Miami pidiéndole un análisis de ADN, pues aseguraba que su hijo era de Anthony. Finalmente los resultados dieron negativos.

Y el más sonado, el comienzo de la relación de Marc Anthony con Jennifer Lopez cuando aún estaba casado con Dayanara.

Sin embargo, el tiempo parece ir suavizando dolores, y Dayanara -quien peleó mucho tiempo en corte por la manutención de sus hijos- hoy lleva una buena relación con el cantante.

“Mi relación con Marc es perfecta, él es un gran padre, los niños lo adoran, nos llevamos muy bien”, concluyó.

