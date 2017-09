Tras el empate entre Canelo y Golovkin el panorama para Miguel Cotto luce incierto

El controversial resultado del sábado en la pelea entre el mexicano y el kazajo podría alterar los planes del campeón boricua

Miguel Cotto disfrutó en primera fila el espectáculo que exhibieron Saúl ‘Canelo’ Alvarez y Gennady ‘Triple G’ Golovkin el sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Al final del combate, el veterano campeón mundial puertorriqueño probablemente se quedó incrédulo con el empate que, posiblemente, altere sus planes para su pelea de retiro el próximo 2 de diciembre.

Según reportó ESPN.com la semana pasada, Cotto apuntaba al ganador de la anticipada pelea entre los dos mejores boxeadores en los pesos medianos en la actualidad para cerrar su exitosa carrera, escenario que promotores y conocedores del boxeo del patio ven poco probable que suceda.

“Pienso que ambos van a descansar porque fue una pelea dura. Descansarán en lo que resta del año”, dijo Francisco ‘Paco’ Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Estamos hablando de dos meses (para pelear de nuevo). Cotto es un gran nombre. Los que venden ‘PPV’ en América son Cotto y Canelo. No sé qué Golden Boy Promotions tenga en sus planes. No he escuchado un oponente para Cotto”, agregó.

Cotto y ‘Canelo’ se enfrentaron en el 2015, donde el mexicano se impuso por decisión unánime.

El mes pasado, el cagüeño de 36 años venció por decisión unánime al japonés Yoshihiro Kamegai bajo la casa promotora de Oscar De La Hoya, la misma de ‘Canelo’ y Golovkin, para conquistar la faja de las 154 libras de la OMB.

Con marca de 41-5 con 33 nocauts, el único monarca boricua en cuatro divisiones distintas dejó claro que en diciembre colgará los guantes definitivamente.

“Me imagino que no será ni con Canelo ni con Golovkin. Ellos van a querer la revancha. Golokvin (de 35 años) está mirando hacia su salida del boxeo y está buscando peleas grandes que le dejen dinero. Una revancha le cayó de ‘show’ porque va a generar dinero. Esta (del sábado), dejó mucho interés y fue una buena pelea. La pelea real será la revancha y no la van a dejar en las manos de los jueces”, opinó Javier Bustillo, promotor de Universal Promotions, quien estuvo presente en la ‘Ciudad del Pecado’ para la reyerta.

Bustillo mencionó al excampeón David Lemieux, de 28 años y quien posee marca de 38-3 y 33 anestesiados, como posible rival de Cotto. El canadiense fue noqueado por Golovkin en el 2015.

El otrora campeón mosca y ahora entrenador Iván Calderón, también señaló a Lemieux como el candidato principal para la pelea de despedida de Cotto.

“Es uno de los nombres buenos que están sonando y que pueden generar dinero. (Canelo y Golovkin) estarán más pendiente a la revancha. No van querer lucir mal con Cotto y arriesgarse. Estarán más pendientes a una revancha antes de irse a otra pelea con posibilidad de perder. Es mejor que se cojan calientitos después de la primera”, indicó Calderón.

El reconocido entrenador Manny Siaca, por su parte, expresó que Cotto no tiene nada que buscar con ‘Canelo’ y Golovkin.

“Con ninguno debe pelear. Le van a dar un golpe y lo van a enviar al hospital. Ya en la etapa que está, coge muchos puños. Él estuvo en Las Vegas, pero no tiene a nadie ahora. No sé, tendrá que buscarse a alguien con un poquito de nombre. Está complicado. Canelo y Golovkin van para la revancha y no van a pelear con más nadie”, sostuvo.