Ni Raúl de Molina sabe cuándo volverá Lili Estefan a “El Gordo y la Flaca”

¿Está sumida en la depresión?

Público y compañeros de Lili Estefan se quedaron esperándola en la emisión del lunes de El Gordo y la Flaca, y se preguntan, ¿cuándo volverá a la conducción del popular programa de Univision?

El pasado jueves, la cubana anunció su separación de Lorenzo Luaces, luego de 25 años de casados. Como reportó Mandy Fridman en La Opinión, la producción consideró pertinente que se tomara libre el viernes, pero esperaban contar con su presencia a inicio de semana.

Ni siquiera su compañero, Raúl de Molina, supo explicar cuándo se reincorporará a la conducción.

“Me dijo que va a venir a estar con nosotros en solamente unos días. Quizás mañana (martes), quizás pasado mañana (miércoles)”, explicó “El Gordo” en declaraciones que reproduce People en Español.

“Pero también entiendan lo que está pasando… Después de 25 años que ella llevaba casada una separación no es fácil para nadie, no es fácil si fuera para mí, no es fácil para ninguna persona de ustedes”, agregó.

Fuentes cercanas a la presentadora de 50 años, informaron a Fridman que hay preocupación en el seno familiar de los Estefan por una posible depresión de Lili. También la estabilidad emocional de sus hijos Lina y Lorenzo Jr., los tiene en alerta.

Famosas como Ninel Conde mandaron mensajes de aliento en el programa del lunes de “El Gordo y la Flaca” a Lili.

@ninelconde aprovechó nuestras cámaras para enviarle un mensaje a nuestra flaquita @liliestefan 👌👍 A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Sep 18, 2017 at 4:59pm PDT

Así anunció Lili Estefan su separación: