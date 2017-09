La razón por la que no puedes contactar a tus familiares en Puerto Rico

¡Ten paciencia!

NUEVA YORK – Si no has logrado comunicarte hoy con tus familiares no te desesperes que hay una alta probabilidad de que ellos están bien. Al menos ese es el mensaje del analista Jay Fonseca quien exhortó a la gente a mantener la calma en esta situación.

“Las probabilidades de que tus familiares estén bien es de un 99.9 por ciento… las probabilidades que tu familia esté bien en casi un cien por ciento”, dijo el comentarista de noticias a través de un Facebook Live.

“Yo no puedo asegurar que tu familia esté bien, lo que estoy diciendo es que las probabilidades son bien altas”, agregó.

Fonseca dijo que la desesperación de las personas, tanto dentro y fuera de Puerto Rico, es porque las telecomunicaciones están averiadas y esto imposibilita tener ese contacto con tu ser querido.

En ese asunto, Jay Fonseca explicó la razón por la que la mayoría de los puertorriqueños no tiene servicio de telefonía móvil.

“Las compañías de celulares tienen obviamente las torres funcionan con energía eléctrica, pero cuando colapsa la energía eléctrica se prende una planta, que pasa, que para reabastecer esas plantas, cuando se le acaba la gasolina para poder reabastecerlas es un proceso bien complicado para poder llegar a ellas porque esas torres están en un monte y típicamente fue que cayeron un montón de árboles, palmas en el medio y eso es lo que está pasando”, comentó Fonseca con información provista por Tecnetico.