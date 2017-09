Niña de 10 años sobrevive al sismo en México y rescata a su hermanito

Lulú se encontraba en el cuarto piso del colegio que se derrumbó en la Ciudad de México

MÉXICO – Lulú una pequeña de 10 años logró sobrevivir al derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen tras sismo en la Ciudad de México y pese a su corta edad y a las escenas desgarradoras que tenía ante sus ojos, buscó a su hermanito y logró ponerlo a salvo.

“La maestra nos dijo que nos pegáramos a la pared y nos sentáramos. Yo abracé a una compañera que tenía mucho miedo, pero también pensé en mi hermanito porque él estaba en los pisos de abajo”, relató Lulú al ser entrevistada por Infobae.

La menor se encontraba en el cuarto piso del plantel cuando se registró el terremoto y lo que siguió fueron momentos de terror, pero además del miedo por el movimiento telúrico, la pequeña no dejaba de pensar en su hermanito que se encontraba en el segundo piso.

Siguió las intrucciones de la maestra, pero antes de que llegara a las escalera, pero una parte del salón se derrumbó, bajaron rápidamente y luego las escaleras colapsaron.

El temor de la niña creció ya que no veía a su hermanito, por más que volteaba a ver dónde estaba no lo veía.

“Estaba preocupada por mi hermanito porque ¿qué iba a hacer yo sin él? no lo encontraba por ningún lado, hasta que lo vi llorando con otros niños”, comentó visiblemente consternada la estudiante del Colegio Enrique Rébsamen.

“Pero le dije a mi hermanito que no llorara, que no nos podíamos mover porque si había otra réplica ya no lo iba a poder encontrar”, comentó Lulú.

Lograron salir de las instalaciones y un amigo de sus padres se los llevó a su casa, era imposible localizar a sus progenitores, debido a que las líneas telefónicas y el servicio de Internet colapsaron.

Mientras ella recuperaba relativamente la calma al encontrar a su hermano, sus padres vivían momentos de angustia al no saber nada de ellos, su miedo creció al enterarse que el colegio donde se encontraban sus hijos se había derrumbado.

Pasaron horas para que la señora Lulú, madre de los menores pudiera reunirse con ellos.

El derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen es uno de los casos más dramáticos registrados en las Ciudad de México, sacudida el martes por un fuerte sismo de 7.1 Richter, en el lugar han muerto al menos 32 niños y cinco adultos; otra veintena de personas sigue desaparecida.